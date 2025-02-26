Названы самые надежные моторы BMW

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, что хоть BMW выпускает весьма технологичные и мощные двигатели внутреннего сгорания, не все из них могут похвастаться достаточной надежностью.

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Самые прочные из них Трушкова перечислила в беседе с "Газетой.Ru". По ее словам, лидером среди моторов-долгожителей немецкого автогиганта является рядный шестицилиндровый атмосферный агрегат с заводским индексом N52, который в различных вариантах исполнения может развивать от 218 до 272 лошадиных сил, а ресурс достигает 400 тысяч километров.

На второй строчке топа расположился другой шестицилиндровый ДВС - бензиновый B58, мощность которого при различных вариантах форсировки составляет от 326 до 382 лошадиных сил. По словам эксперта, этот турбомотор обладает повышенной прочностью. Цепь ГРМ на нем может прослужить свыше 200 тысяч километров. Единственным недостатком данного агрегата она назвала чувствительность к качеству масла и топлива.

Не менее практичным и выносливым, занявшим почетное третье место, является рядный четырехцилиндровый бензиновый агрегат B48 (185-265 л.с.). Турбина данного мотора может прослужить свыше 200 тысяч километров, а прочный блок цилиндров крайне устойчив к перегревам.

Среди моторов на тяжелом топливе Трушкова выявила сразу два надежных дизельных агрегата. Ими оказались выпущенный еще в начале двадцатого века шестицилиндровый мотор M57, развивающий мощность от 197 до 286 лошадиных сил, его простота и надежность позволяет проехать без ремонтов свыше 500 тысяч километров. А также его более современная версия N57 в вариациях от 245 до 381 л.с.

Ранее "РГ" назвала машины, которые могут легко преодолеть отметку в 400 тысяч километров без ремонта.