«Автотека» внедрила искусственный интеллект в отчеты об авто

Автотека, сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), объявляет о масштабном обновлении формата отчетов. Теперь пользователи смогут не только узнать историю автомобиля, но и получить экспертные рекомендации к дальнейшим действиям, созданные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые анализируют данные на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов. Благодаря нововведению покупателям будет проще принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр, воспользоваться ли при этом помощью профессионального подборщика или юриста или лучше поискать другой вариант.

© Колеса.ру

Внедрение искусственного интеллекта для анализа истории автомобиля и предоставления рекомендаций по дальнейшим действиям призвано решить несколько ключевых сложностей пользователей — необходимость тратить много времени на изучение отчетов об истории авто и обладать специальными знаниями для анализа большого объема данных в них. Нововведение в отчетах Автотеки призвано сделать процесс выбора автомобиля максимально удобным и понятным, учитывая потребности пользователей. При этом структура отчета останется привычной: в нем по-прежнему доступны данные о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных особенностях состояния и эксплуатации автомобиля.

Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный.

Зеленая рекомендация «Срочно на осмотр»: автомобиль с отличной историей, и с ним в целом все в порядке. В отчете также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и др. Такие машины довольно быстро находят новых владельцев. Зеленая рекомендация «Выезжайте на осмотр»: автомобиль практически без недостатков, но есть детали, которые стоит уточнить у продавца.

Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим пробегом.Желтая рекомендация «Можно осмотреть»: есть незначительные недостатки, например, небольшая сумма расчётов стоимости ремонта, большой пробег, использование в лизинге и др. Осмотр поможет узнать больше о состоянии машины.Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»: у автомобиля есть недочеты, которые лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу.

Например, машина может находиться в залоге или есть сомнения в точности указанного пробега. Красная рекомендация «Не стоит рисковать»: автомобиль имеет недостатки, например, ограничения на регистрацию или участие в ДТП с повреждением геометрии кузова. Такая покупка связана с высокими рисками. Однако приобретение такого авто может быть оправдано, если целью является, например, поиск автомобиля-донора запчастей или машину покупает для себя профессиональный механик.