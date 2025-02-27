Белорусский дистрибьютор Lada снизил цены на новые автомобили. Теперь седан Lada Vesta стоит 43 900 BYN (1 216 000 ₽), универсал Lada Vesta SW — 45 000 BYN (1 246 500 ₽), а кросс-универсал Lada Vesta SW Cross — 50 900 BYN (1 409 900 ₽). Для сравнения, в России цены таковы: 1 525 000, 1 655 000 и 1 879 000, соответственно. То есть разница составляет несколько сотен тысяч.

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Покупатель машины может воспользоваться фирменной рассрочкой, льготным кредитом или лизинговой программой. По уверениям продавцов, у каждого из 12 дилеров есть по нескольку десятков машин, но расходятся «Весты» довольно бойко.

Как отметил редакции Quto менеджер одного из белорусских автосалонов, выгоднее всего покупать универсал — ещё недавно такие машины стоили на 200 000 дороже (в российских рублях), а теперь по цене опустились до уровня седана.

Напомним, что АвтоВАЗ хочет занять место Belgee на рынке соседней страны, планируя радикально повысить продажи. Так, в 2025 году «российский бренд №1» собирается реализовать через белорусских дилеров 15 000 машин.

Между двумя марками идут ценовые и кредитные войны: автосалоны Lada и Belgee готовы привлекать клиентов низкими ценами, а также выгодными финансовыми инструментами (те самые кредиты, рассрочки и лизинг).

Между тем, АвтоВАЗ объявил большие скидки на седан Lada Aura. Но, чтобы воспользоваться дисконтом, нужно выполнить определённые условия.