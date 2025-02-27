Три средства, которые избавят лобовое стекло от мелких царапин

Россиянам назвали способы, которые помогут убрать царапины на стекле. Многим автовладельцам знакома проблема царапин на лобовом стекле от дворников. Эстетическая сторона вопроса редко становится главной. Гораздо более значительным является вопрос безопасности, потому что такие дефекты могут ухудшать видимость, особенно в ночное время или на солнце.

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Провоцируют появление царапин изношенные щётки стеклоочистителей, а также мелкие частицы грязи и песка, попадающие под щётки. Небезопасно и использование дворников на сухом стекле без достаточного количества жидкости.

С поверхностными дефектами можно успешно справиться тремя эффективными способами. В первом случае потребуется специальное средство для полировки стекла — полировальная паста на основе оксида церия. С помощью мягкой ткани и пасты круговыми движениями нужно обработать нужное место, а остатки удалить чистой тканью.

Ещё один способ подходит для очень мелких царапин. Тут потребуется зубная паста с отбеливающим эффектом. В ней содержатся мелкие абразивные частицы. В этом случае технология прежняя, но удалить излишки пасты нужно влажной тканью и обязательно протереть проблемное место насухо.

Эффективное средство для полировки стекла — паста ГОИ, которую нужно будет нанести на войлочную или фетровую насадку и обработать царапину без сильного нажатия.