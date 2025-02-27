VR-тест оценил умение трактористов избегать опасные ситуации

В Великобритании разработали новый виртуальный тест для оценки навыков трактористов по предотвращению опасных ситуаций на дорогах. Исследователи из Ноттингемского университета создали VR-программу, которая позволяет оценить уровень восприятия, предсказания и избежания дорожных угроз.

© Ferra.ru

Фермеры сталкиваются с многочисленными рисками на дорогах, включая резкие маневры водителей автомобилей, плохую видимость из-за конструкции трактора и сложные дорожные условия. Ученые провели опрос среди 158 фермеров, чтобы определить основные угрозы, с которыми сталкиваются трактористы. На основе этих данных был создан VR-тест, включающий видеозаписи реальных дорожных ситуаций с обзором в 360 градусов.

Испытания проводились среди 109 трактористов и 38 водителей автомобилей. Тест состоял из трех этапов: выявление опасности, предсказание ее развития и выбор оптимального действия в критический момент. Результаты показали, что трактористы хуже справляются с предсказанием угроз, особенно если ранее попадали в аварии. При этом водители автомобилей в целом демонстрировали лучшие результаты.

Профессор психологии Дэвид Крандалл, руководивший проектом, отметил, что тракторы значительно тяжелее автомобилей, имеют иные углы обзора и требуют специальных навыков. Однако до сих пор не существовало отдельного теста, оценивающего именно безопасность управления такой техникой.

Следующим шагом проекта станет внедрение VR-теста в программы обучения молодых трактористов.