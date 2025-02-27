Почему автомобиль дергается при разгоне

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на педаль газа машина не набирает скорость, а начинает дергаться. Чаще всего рывки при разгоне свидетельствуют о проблемах с топливной системой. Кроме того, причиной этого явления может быть неисправная система зажигания.

О том, почему автомобиль дергается в момент разгона, рассказал автоэксперт Павел Константинов.

«Засоренный топливный фильтр или неисправный топливный насос могут ограничивать подачу топлива в двигатель. Это приводит к недостатку мощности и рывкам при разгоне. Также причиной может быть загрязнение форсунок.

Эксперт отметил, что в ряде случаев нестабильная работа двигателя связана с системой зажигания. Из-за вышедших из строя свечей, катушек зажигания или высоковольтных проводов топливная смесь не воспламеняется должным образом, и двигатель работает неравномерно.

Иногда рывки при разгоне являются признаком неисправности одного или нескольких датчиков. Стоит проверить такие элементы, как датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки и кислородный датчик (лямбда-зонд). Поломка этих сенсоров вызывает нарушения в работе электронного блока управления. Топливо хуже смешивается с воздухом, и машина начинает дергаться.

Кроме того, автомобиль может двигаться рывками из-за неисправностей в коробке переключения передач. В автоматической КПП подобные явления наблюдаются при износе фрикционных дисков или низком уровне трансмиссионной жидкости. В автомобилях с механической коробкой дергание в момент разгона может быть признаком износа диска сцепления, пишет «Газета.ru.

Павел Константинов напомнил, что при возникновении подобной проблемы следует как можно скорее обратиться к специалистам, которые проведут диагностику и установят истинную причину появления рывков при движении. Если же автовладелец будет игнорировать проблему, он может столкнуться с серьезной поломкой, устранение которой выльется в круглую сумму, подчеркнул автоэксперт.

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