Ford Focus 2010 года продают с минимальным пробегом

В ходе мониторинга классифайдов "РГ" обнаружила объявление о продаже очередной "капсулы времени". На этот раз нового владельца ищет пятидверный хэтчбек Ford Focus II 2010 года выпуска.

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"Форд Фокус" с родным пробегом 7000 км - редкость. За это время машина не побывала не то что в ДТП, она толком и дорог не видела! Владелец пишет, что авто гаражного хранения в идеальном состоянии. На "Фокусе" даже установлены заводские фильтры и колодки, родная летняя резина Michelin - одногодка автомобиля. Все жидкости менялись согласно предписанному по времени регламенту.

В комплектации есть ЭСП, электрорегулируемые зеркала, магнитола и борткомпьютер с подсветкой того самого красно-оранжевого цвета - цвета эпохи, кондиционер.

Автомобиль оснащён двигателем 1.4 литра мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Дошли до главного - цены. Купить Форд Фокус почти без пробега можно за 1,1 млн рублей. Много это или мало, но за абсолютно новый "Москвич-412" 1977 года просят на сто тысяч рублей больше.