Что нужно проверить в машине после зимы

Смена сезонов - это хороший повод для проверки своего автомобиля. Но на какие узлы и детали стоит обратить особое внимание, что чаще требует замены и ремонта, "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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"Первое, что стандартно приходит на ум водителям, как только погода окончательно становится весенней - это смена зимних шин на летние. Однако в этом вопросе спешка не нужна. Рекомендую дождаться такого периода, когда +5-7 градусов будут держаться не менее недели. Считаю очень правильным подход, когда помимо записи на шиномонтаж, планируется и полноценная диагностика ходовой части, мотора, ЛКП. Удобно и логично совместить эти цели в один визит на СТО. После долго и сурового зимнего периода важно проверить все технические жидкости. Моторное масло в наших российских условиях рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. Если зимний пробег превышает 7-8 тыс. км пробега, то необходимо поменять масло ДВС. Можно выбрать более вязкое масло на теплый период и немного сэкономить. Для всех российских регионов подойдут такие масла: 15w40, 10w40, 5w40. Проверить также необходимо уровень и состояние тормозной и охлаждающей жидкостей, трансмиссионное масло. Не спешите весной менять незамерзающую омывающую жидкость на обычную воду. Все мы помним, что в России и в мае случается снег. Поэтому такую замену можно выполнить только в июне. При проверке техжидкостей внимательно осмотрите все узлы на наличие течей, они часто случаются после зимы. Следующая обязательная проверка - ходовая часть и рулевое управление. Если на полную диагностику автомобиля времени нет, то проверку ходовой стоит выполнить обязательно. Не должно быть течей, люфтов, повреждений. Особое внимание при проверке обращаем на амортизаторы, шаровые опоры, втулки, а также такие важные мелочи, как сайлентблоки и пыльники. Именно они требуют замены после холодного сезона чаще всего. Весной важно убедиться в исправности тормозной системы. Из-за перепадов температур, влаги, дорожной грязи, которая копится в открытых узлах авто, колодки быстрее изнашиваются. В самых морозных регионах водители сталкиваются и с примерзанием колодок к дисковым тормозам. Все это снижает ресурс детали. Довольно часто весной требуется замена колодок. Проверьте также состояние тормозных дисков. Все это детали - расходники, которые необходимо регулярно менять. Замена салонного фильтра чаще всего необходима весной. За зиму на нем накапливается большое количество грязи. Полезной процедурой будет дезинфекция кондиционера. После тщательной мойки рекомендую внимательно осмотреть кузов автомобиля, обратив внимание на такие места, как пороги, кромки дверей, колесные арки. Если за зиму появились сколы (или даже коррозия), то лучше не затягивать с визитом на кузовное СТО. Как только установится сухая погода, можно обработать ЛКП воском или керамикой - эти процедуры выполняются не только для эстетики и внешнего вида, но для защиты кузова автомобиля.