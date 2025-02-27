В МВД дали совет начинающим водителям

В МВД призвали начинающих водителей не ездить по ночам. В Госавтоинспекции России проанализировали статистику аварийности и пришли к выводу, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия в тёмное время суток попадают недавние выпускники автошкол, стаж управления транспортными средствами которых составляет менее двух лет. Поэтому в ведомстве советуют новичкам воздержаться от ночных поездок.

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Согласно статистике, в 2024 году начинающие водители стали участниками 8 000 ДТП, в которых погибли 800 человек, ещё 11 000 получили травмы. В ведомстве также отметили, что среди наиболее распространённых причин — переоценка собственных сил, недостаток практики и отсутствие отработанной реакции на стресс.

«Выполнение сложных манёвров таких, как ускорение, обгоны, перестроения или экстренное торможение требуют от водителя максимально быстрой реакции. У неопытного водителя это не всегда получается ввиду недостаточного опыта управления транспортным средством. Более того, в критической ситуации на дороге начинающие водители чаще испытывают стресс, упуская реальную возможность предотвратить ДТП: вовремя затормозить, уйти от столкновения или избежать другой возникшей на проезжей части опасности», — пояснил замглавы отдела пропаганды Госавтоинспекции России Антон Белан.

По его словам, первые поездки недавно получившим водительские права гражданам рекомендуется делать в светлое время суток и на участках дорог с не очень интенсивным трафиком.

Рекомендовано также чаще заезжать на закрытые площадки для отработки навыков, не лишним также будет обратиться к опытному водителю с просьбой совершить несколько совместных поездок с возможностью комментирования своих действий в нестандартных ситуациях.