Дизайн авто скоро доверят искусственному интеллекту

Искусственный интеллект убьет профессию автомобильных дизайнеров. И произойдет это уже через 10 лет, считает руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz Гордон Вагенер. По его словам, в настоящее время его профессия переживает глобальную трансформацию на фоне тренда на унификацию, особенно в сфере электрического транспорта. В Mercedes-Benz уже используют технологию ИИ при разработке новых моделей, и с каждым днем искусственный интеллект прогрессирует, «кардинально меняя законы проектирования».

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В разговоре с ABC News главный дизайнер Mercedes-Benz рассказал, что ИИ, который применяется в автомобильной индустрии сейчас, в 99 процентах случаев предлагает нереализуемые решения, но один процент приходится на хорошие идеи, которые можно использовать. И задача его команды — отделить хорошее от плохого. С каждым днем технология обучается и применимых решений становится все больше.

«Я думаю, что через десять лет большая часть проектов будет выполняться ИИ, и дизайнеры потеряют работу, — заявил Вагенер журналистам. — Моим преемником наверняка станет машина, и она будет обходиться намного дешевле моей зарплаты».

Вагенер, работающий в Mercedes-Benz с 1997 года, а пост главы отдела дизайна занявший в 2016-м, прокомментировал и один из наиболее критикуемых элементов дизайна современных Мерседесов — цифровое табло Hyperscreen. Впервые 141-сантиметровый изогнутый экран показали на электрическом лифтбеке EQS в 2021 году, и его разработка обошлась компании недешево. Шеф-дизайнер признал, что, несмотря на вложенные средства, у Hyperscreen есть некоторые проблемы с качеством наполнения и графикой, однако отказываться от него Mercedes-Benz не планирует.

«Большие экраны — это не роскошь, поэтому роскошь мы будем создавать за его рамками, уделяя больше внимания качеству материалов отделки», — подчеркнул Вагенер.

Упомянул дизайнер и тенденцию отказа от привычных органов управления в автомобилях с распространением автопилота. Полная автономность, когда водитель полностью исключен из процесса управления автомобилем, «нам в обозримом будущем не светит», заявил он, так что автопилот не окажет существенного влияния на интерьеры будущих моделей марки. При этом он не исключил, что когда-нибудь автомобили все же лишатся рычага переключения передач и руля.