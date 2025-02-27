Названы самые популярные автомобили в каршеринге

Краткосрочная аренда автомобилей популярна в больших городах России.

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Как информирует газета "Известия" со ссылкой на компанию по прокату "Делимобиль", за 12 месяце ушедшего года самыми востребованными автомобилями каршеринга в категории "Эконом" стали Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5.

В категории "Комфорт" за то же время преимущественно лидируют модели из КНР, такие как Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. Лидерами статусных категорий "Бизнес" и "Премиум" стали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro.

Весьма востребованным видом аренды в прошедшем году являлась услуга проката сроком больше одного дня, количество таких поездок выросло на 20%. В основном отечественные пользователи применяли эту функцию для поездок за город или в соседние регионы.

Как отметили в прокатной организации, ценители машин премиального класса предпочитают брать автомобили по длительному тарифу, в большинстве случаев это машины таких моделей, как BMW 440 M, Dodge Challenger и Mercedes-AMG G63, которые не имеют характерной оклейки кузова.

В компании также отметили, что по итогам прошлого года 70% пользователей брали в аренду машины из различных категорий автопарка, а остальные предпочитают модели одной определённой категории.

Ранее "РГ" писала о том, что каршеринг грозит обвалить продажи автомобилей.