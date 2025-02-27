Яндекс Драйв снизит требования для водителей

Сервис каршеринга Яндекс Драйв станет доступен для водителей с 18 лет и без стажа вождения, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, Яндекс Драйв станет третьим крупным оператором, который приблизит условия аренды к ПДД. Новые условия будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Саратове.

Для новых водителей будет доступно ОСАГО с расширением страховой суммы до 1,5 млн рублей и КАСКО.

У водителей до 21 года и со стажем менее двух лет будет действовать повышающий коэффициент в поездке (стоимость аренды в среднем составит 14 рублей в минуту).

Водители смогут снизить цену аренды благодаря аккуратной езде. Автомобили каршеринга оборудованы телематикой и датчиками, которые несколько десятков раз в секунду собирают информацию о стиле вождения и формируют рейтинг. Чем выше рейтинг, тем ниже будет стоимость аренды.

В компании отметили, что на данный момент более 90% пользователей сервиса водят аккуратно.

В «Яндекс Драйве» появится возможность выкупить арендованный автомобиль

По словам издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, «прямая связь рейтинга и стоимости услуг — отличный инструмент, который давно и эффективно работает на безопасность в каршеринге». Николаев добавил, что с точки зрения бизнеса для Яндекс Драйва этот ход тоже логичен.

«Сейчас есть большой объем пользователей, которые уже несколько лет пользуются сервисами «Делимобиль» или «Ситидрайв». Они имеют реальный стаж вождения и знают все о каршеринге, но не достигли 21 года. Их не надо учить, им не надо ничего продавать, им надо просто дать возможность пользоваться услугами и платить деньги», — прокомментировал он.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, на рынке каршеринга сформировался новый стандарт, когда сервисы разрешают арендовать автомобили с 18 лет и приводят условия аренды к нормам ПДД.

По мнению Шапарина, инициатива о снижении возраста водителей положительная.

«Это лучше, чем если человек купит себе автомобиль в плохом состоянии без страховки и будет разъезжать на дорогах общего пользования. Молодежь хочет мобильности. Не все могут позволить себе автомобиль, поэтому спрос на каршеринг определенно вырастет», — отметил он. «Не думаю, что это негативно отразится на безопасности дорожного движения, потому что у Яндекс Драйва довольно развитая система мониторинга поведения водителей. Поэтому все неадекватные водители будут наказаны и не смогут арендовать каршеринг», — сказал вице-президент.

По данным исследования, проведенного «Трушерингом», стаж далеко не всегда соответствует наличию опыта. 37% респондентов, участвовавших в исследовании, начали ездить по прошествии продолжительного (от полугода до 10 лет) времени с момента получения прав. При этом 80% тех, кто начал водить по прошествии времени с момента получения ВУ, отметили, что чувствовали бы себя увереннее за рулем, если бы начали практиковаться сразу. Вопрос отсутствия ответственности у молодого водителя за не свой автомобиль можно решить повышенными тарифами и обязательным страхованием.