Стало известно, чем грозит ранняя смена резины на автомобиле

Риски ранней смены резины на автомобиле с зимней на летнюю описали эксперты сервиса «СберАвто», сообщает ИА DEITA.RU.

По словам специалистов, желательно не рисковать и раньше времени, даже несмотря на тёплую погоду, не «переобувать» машину. Всё дело в технических особенностях шин для разных сезонов. Если рано сменить резину, это может грозить негативными последствиями вплоть до риска ДТП.

Главный риск – снижение сцепления с дорогой, отмечают специалисты в беседе с РИА Новости. Летние шины гораздо менее эластичны при температурах около нуля градусов по Цельсию. Если же их использовать при ещё более низких температурах, они «буквально задубеют», предупреждают эксперты. При этом зимние шины можно использовать даже до +12°C, если не стартовать и тормозить излишне резко.

Затвердевшие от холода летние шины могут существенно увеличить нагрузку на подвеску: задубевшие шины сильнее передают на неё удары от дорожных неровностей.

Также ввиду того, что у летней резины другая система дренажа воды, использование таких покрышек в межсезонье на влажном покрытии может ухудшить сцепление при температурах, близких к нулю. Существует риск намерзания снежной или ледяной корки, предупреждают специалисты.

Наиболее оптимальным периодом для перехода на летнюю резину является тот, при котором среднесуточная температура держится в районе плюс пяти – плюс семи градусов.