В России могут отозвать еще две марки грузовиков

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой отозвать или запретить продажи грузовиков Howo и Sitrak, пишет Quto.

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"Они сертифицировали одно, а по факту продают другое. И мы требуем соответствия продаваемой продукции исходному сертификату. Если для них важен российский̆ рынок, пусть играют по правилам этого рынка", - сказал вице-президент НАС Антон Шапарин.

По словам специалиста, грузовики оснащены не теми устройствами вызова экстренных служб, которые указаны в полученном ОТТС. Шапарин выразил надежду, что Росстандарт применит имеющиеся рычаги для исправления ситуации.

Ранее в России были отозваны грузовики Shacman SX3258. В ходе проверок выяснилось, что самосвалы Shacman не соответствуют параметрам шумности, по задним противоподкатным и боковым защитным устройствам и другим нормативам.