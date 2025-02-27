Россияне переключились на вторичный авторынок

Дилеры рассказали о росте продаж подержанных машин. В январе 2025 года спрос на автомобили на вторичном рынке вырос на 29,4%, до 420,3 тысячи реализованных транспортных средств. По мнению экспертов, тенденция связана со снижением потребительского интереса к новым машинам. Это, в свою очередь, происходит из-за роста цен и ужесточения кредитной политики банков.

«Если в сегменте новых автомобилей с помощью заёмных средств приобретаются почти 50 – 60% автомобилей, то на вторичном рынке кредиты используются только в 10% сделок. В то время, как средняя стоимость новой машины приблизилась к 4 млн рублей в январе 2025 года, на вторичном рынке ценник снизился до 1,9 млн рублей, что также стало драйвером роста продаж автомобилей с пробегом в прошлом месяце», — пояснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, положительная динамика будет сохраняться в течение всего года. В первую очередь из-за обновления стоимости новых автомобилей, в прайс которых отныне включены обновлённые ставки утильсбора.

Эксперт отметил, что дефицит на вторичном рынке вряд ли возможен, так как в продаже начали появляться ликвидные китайские модели, к которым россияне начали относиться с большим доверием.