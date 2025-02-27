Названы самые аварийные авто в 2024 году

Названы самые аварийные марки автомобилей в 2024 году. Как выяснили аналитики сервиса bip.ru, наибольшая доля водителей с коэффициентом бонус-малус 1,76 (как минимум одно ДТП по их вине в расчетном периоде) приходится на марки Datsun, Daewoo, Fiat, ВАЗ и Lifan.

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Сервис сравнения цен страховок каско и ОСАГО bip.ru изучил, как изменился коэффициент бонус-малус (КБМ) у 1 миллиона 746 тысяч пользователей в 2024 году и сопоставил эти данные с аварийностью автомобильных марок, пишет Авто Mail. Выяснилось, что максимальная доля водителей с КБМ выше 1,76 в прошлом году была зафиксирована среди владельцев Datsun, Daewoo, Fiat, ВАЗ и Lifan.

Автомобилисты с КБМ водителя-новичка — 1,17 — чаще всего встречались среди владельцев Daewoo (20%), ВАЗ (16%) и Opel (14%). А наименее аварийными — это водители с минимальным значением КБМ 0,46 — в 2024 году оказались автомобилисты, которые владеют машинами УАЗ, SsangYong, Great Wall, Haval и Land Rover.

Также в bip.ru выяснили, что чаще всего виновниками аварий становятся водители в возрасте от 19 до 24 лет. К 20 годам доля высоко аварийных водителей достигает максимума — 11%. Но уже к 32 годам она снижается до 3%. С этого же возраста стремительно начинает расти доля безаварийных водителей: с 10,3% в 33 года до 50% в 70 лет.