Lada Xray Cross без пробега выставили на продажу

Как удалось выяснить "Российской газете", в Златоусте продают практически новый Lada Xray Cross выпуска 2021 года. Автомобиль почти без пробега, в начальной комплектации с комплектом зимних колёс владелец оценил в 1,6 млн рублей.

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Этот "Иксрей" "Кросс", можно сказать, один из последних: сборку хэтчбека подкосила ситуация с дефицитом комплектующих, сначала вызванная коронавирусом, а затем введёнными в 2022 году санкциями.

Так как Xray построен на иностранной платформе B0 с большим количеством иностранных деталей, АвтоВАЗ принял решение не возобновлять выпуск модели: мероприятия по локализации в связи с низким спросом на модель были нецелесообразными.

Что касается силового агрегата, то Xray Cross оснащён двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП. К слову, новая Lada Vesta седан с аналогичной связкой мотор-коробка стоит от 1 525 000 рублей.

Ранее "РГ" перечислила десять слабых мест хэтчбека Lada Xray.