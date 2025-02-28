Какие китайские автомобили покупают москвичи

Столичная мода: на какие китайские автомобили пересаживаются москвичи. Агентство «Автостат» поделилось статистикой продаж новых машин, которые покупали в Москве в 2024 году. Всего за прошлый год жители столицы приобрели 202,2 тысячи автомобилей, что на треть больше, чем в 2023-м. 69 процентов из них, или 138,9 тысячи штук, были китайскими. Если говорить о марках, то самой популярной в 2024-м стала Geely, а если о моделях — то кроссовер Haval Jolion.

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Рейтинг по маркам, которые предпочитают в Москве, выглядит следующим образом: на первом месте Geely с результатом 27,7 тысячи проданных машин за 2024 год, а на второй и третьей строчках находятся Haval (23,5 тыс. шт.) и Chery (16 тыс. шт.) соответственно. Четвертая позиция досталась Changan (13,5 тыс. шт.), в первую пятерку входит и отечественная Lada (13,3 тыс. шт.). Показатели остальных брендов составили менее 10 тысяч проданных автомобилей, уточняет «Автостат».

На первом месте в списке самых востребованных в столице моделей оказался Haval Jolion, результат которого в 2024 году составил 10,7 тысячи единиц. Второе место в модельном рейтинге занял Geely Monjaro (8,7 тысячи шт.), третье — Belgee X50 (7,8 тыс. шт.). На четвертой строчке расположился Chery Tiggo 7 Pro Max (6,8 тыс. шт.), замкнула пятерку лидеров Lada Granta (6,1 тыс. шт.). А вот за ее пределами оказался бестселлер столичного авторынка 2023 года — Geely Coolray.

Всего в России за 2024 год реализовали 1 571 272 новых легковых автомобиля. Это на 48,4 процента больше, чем в 2023-м, и лучший результат за последние пять лет, то есть с 2019-го, когда было продано 1,59 миллиона новых легковушек. В лидерах среди марок: Lada, Haval, Chery, Geely и Changan.