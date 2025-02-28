На продажу выставили коллекционный ВАЗ-2103 в оригинале

В Амурской области на продажу выставили седан ВАЗ-2103, произведённый в далёком 1977 году. Автомобиль, по заявлению владельца, полностью в оригинале, а пробег не превышает 20 тысяч км.

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ВАЗ-2103 построен на базе Fiat 125 и, если говорить условно и в общих чертах, являлся люксовой версией ВАЗ-2101. Это отражалось и на цене: если за "единичку" просили 5500 рублей, то "трёшка" стоила на две тысячи дороже.

Автомобиль комплектуется двигателем объёмом 1.5 литра мощностью 77 л.с. и 4-ступенчатой МКП. Привод осуществляется на задние колёса.

Состояние кузова и днища отличное, ржавчиной покрыт только выпускной тракт. Пол салона по старой советской традиции устлан ковром, а на сиденья владелец надел чехлы.

Цена ВАЗ-2103 составляет 2 000 000 рублей.

Недавно "РГ" рассказывала о почти новом 30-летнем ВАЗ-2106 - наследнике ВАЗ-2103, за который просили в 7 раз меньше.