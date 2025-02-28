Названы пять минусов кроссовера Geely Monjaro

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что популярный в РФ кроссовер Geely Monjaro может похвастаться надежностью своих агрегатов, но при этом имеет ряд существенных недостатков.

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Так, в беседе с "Газетой.Ru" эксперт отметил, что у автомобиля есть проблемы с системой охлаждения двигателя и с повышенным расходом топлива.

По его словам, запас прочности силового агрегата составляет около 250 тысяч километров, однако из-за некачественной работы охлаждения при высоких температурах стенки цилиндров подвержены перегреву и деформации.

Кроме того, двухлитровый двигатель машины крайне придирчив к качеству и типу топлива. Так, в обычном режиме он работает на бензине не ниже АИ-95, а в летний период для безупречной работы может потребоваться топливо марки АИ-98 или АИ-100. Ко всему прочему, как отмечаем эксперт, автомобиль весьма "прожорлив", поэтому в городском цикле расход составляет не меньше 13 литров на 100 километров.

Среди особенностей кроссовера специалист в том числе назвал отсутствие встроенной навигационной системы, что заставляет владельца либо пользоваться системой Apple CarPlay, либо крепить телефон на лобовое стекло, так как удобных ниш для него на панели не предусмотрено.

Также, по словам Житнухина, весьма неудобна в пользовании ручка селектора КПП. Для того, чтобы переключить передачу с положения D на R, приходится применять лишние усилия, а режим паркинга включается и вовсе отдельной кнопкой, резюмировал эксперт.

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