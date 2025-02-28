АвтоВАЗ не ждет возвращения Renault, заявил Максим Соколов. По словам президента АвтоВАЗа, компания может развиваться самостоятельно, без чьей-либо помощи, обеспечивая технологический суверенитет отрасли и страны.

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Главный исполнительный директор Renault Лука де Мео на днях заявил, что не исключает возможность возвращения марки на российский рынок, чем вызвал шквал комментариев от официальных лиц.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — ответил де Мео мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, как оказалось, тоже не ждёт возвращения Renault, хотя окончательное решение о возобновлении сотрудничества всё-таки будут принимать акционеры.

«Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой, — сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета „О развитии производства автомобильных компонентов“ — Сегодня команда „АвтоВАЗа“ крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет».

Весной 2022 года все российские активы Renault были переданы государству. Доля в АвтоВАЗе досталась ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» взяли на баланс города Москвы.

Сделка предусматривала помощь с поставками комплектующих и возможность производить автомобили на совместно разработанной платформе, а также опцион на обратный выкуп переданной НАМИ доли в течение шести лет. На сегодняшний день АвтоВАЗом полностью владеет ООО «Лада Авто Холдинг», 67,7% которого принадлежат ФГУП «НАМИ», а 32,3% — Ростеху.