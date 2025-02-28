Сколько готовы платить за авто некитайских брендов в РФ

Россияне признались, сколько готовы платить за автомобили некитайских брендов. 6,5% респондентов готовы потратить на машину японской, корейской или европейской марки до 5 000 000 рублей, а для 4,5% россиян вполне комфортно раскошелиться даже на более крупную сумму. Ещё 11% устроит цена от 3 000 000 до 4 000 000.

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Важно, что свыше 7% участников опроса не готовы приобретать какую-либо иномарку. Хотя абсолютное большинство — 39% — верят, что условный Hyundai, Volkswagen или Toyota можно будет забрать из автосалона по цене до 2 000 000 рублей.

Оставшиеся 32% участников опроса — реалисты: они согласны, что машины некитайских марок должны стоит от 2 000 000 до 3 000 000 рублей. В этом сегменте сейчас представлено довольно большое количество «китайцев».

Кстати, многие бренды даже после формального ухода сохранили российские офисы. Так, например, «корейцы» продолжают продлевать сертификационные документы на свои некогда популярные модели.

Между тем, глава АвтоВАЗа заявил: «Мы можем эффективно развиваться без Renault». Максим Соколов рассказал журналистам, что российский автоконцерн не ждёт обратно бывшего акционера.