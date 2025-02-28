В чем минусы рейтинговой системы автошкол

Эксперт Иванов назвал главные минусы рейтинговой системы автошкол. В России хотят создать особый сайт, на котором будут собраны данные обо всех автошколах, причём оценивать их будут по различным параметрам, в том числе по числу аварий с участием выпускников. По мнению руководителя объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова, которое он высказал в беседе с Quto.ru, идея хорошая, однако у неё имеется ряд серьёзных недостатков.

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В первую очередь, эксперт опасается, что на платформе будут собирать и аккумулировать данные людей, а потом «базы сайта продаются за копейки по всему интернету».

Кроме того, он отметил, что в случае с подготовкой будущих мотоциклистов у авторов инициативы может возникнуть масса сложностей.

«С одной стороны, создание информационных ресурсов — дело полезное, но думаю, что в направлении подготовки мотоциклистов перспектив немного. Зачастую под одной лицензией одной автошколы на одной и той же площадке (например, на тёплой парковке торгового центра или в ангарах заводов) работает сразу несколько “мотошкол”, при этом удостоверений инструкторов и плана обучения нет. Но есть сайты, сотрудники, сотни клиентов. Налажен процесс сдачи экзаменов. Документы же выпускникам для этой сдачи готовит та самая автошкола, одна на всех», — пояснил Иванов.

Кроме того, не до конца понятно, как именно планируют ранжировать учебные заведения: по наименованию юрлица или торговой марке. Эксперт предположил, что речь идёт о новом реестре предпринимателей, куда в перспективе придётся отправлять «отчёты, списки, получать согласования», и в итоге появится «обязательная маркировка чего-нибудь».

Одновременно руководитель «МотоРоссии» подчеркнул, что неоднократно выступал за усилением контроля за процессом сдачи экзаменов в Госавтоинспекции и углублению практической подготовки будущих мотоциклистов. Всё это позволит значительно повысить безопасность дорожного движения и сократить количество ДТП на дорогах, особенно с участием начинающих водителей.