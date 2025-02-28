В Саратове продают RAV4 2010 года без пробега

Очередная "капсула времени" - Toyota RAV4 2010 года в состоянии практически нового автомобиля. Настоящий "японец" намотал за свою 15-летнюю карьеру всего 9,1 тысячи километров.

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Кроссовер оснащён двухлитровым двигателем мощностью 158 л.с., вариатором и системой полного привода. Подробностей о комплектации не приводятся. Владелец отмечает, что машина находился в крайне редкой эксплуатации, зимой на кроссовере не выезжали, хранился в сухом гараже.

Цена Toyota RAV4 2010 года - 3 млн рублей. За почти аналогичную сумму - 2,95 млн рублей - в России можно купить новый Haval Jolion в топовой версии Tech+ с мотором 1.5 (150 л.с.), роботом и 4WD.

Ранее "РГ" писала, что в России на продажу выставили Ford Focus II почти без пробега, тоже 2010 года выпуска.