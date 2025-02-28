Названы плюсы и минусы кроссовера Lifan Myway

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы кроссовера Lifan Myway

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По размерам кроссовер с салоном минивэна Lifan Myway близок к Ларгусу в версии Cross. Мест всегда семь (5‑местных не бывает), привод – только задний, клиренс – 192 мм.

Выпускали до 2020 года, у нас продавался лишь два года. Название читаем как «Майвэй».

Построен на шасси коммерческого фургона с несущим кузовом, зависимой задней подвеской и неразрезным мостом. Полноприводной модификации нет. При снятом третьем ряде сидений получается багажный отсек объемом больше кубометра – многие машину используют именно так.

Достоинства

Неординарная вместимость.

Простая конструкция.

Недостатки

Слабое ЛКП, посредственная защита от коррозии.

Неудобные сиденья, скрипучий салон.

Дефицит запчастей.

Моторы

Единственный двигатель LFB479Q 1.8 (125 л. с.) – атмосферный. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, приемлет АИ‑92, гидрокомпенсаторов нет. В основе имеет тойотовский агрегат 1ZZ-FE. Многие элементы взаимозаменяемы, набор недостатков схожий.

Из-за тонких поршневых колец быстро развивается масложор. Слабоват привод ГРМ – натяжитель может выйти из строя до 150 тысяч км, вместе с ним обычно меняют и цепь. Недолго живет фазорегулятор (один, на впуске).

Вместе с тем мотор надежный, какие-либо внезапные поломки редки. На двигатель и его детали давали гарантию 5 лет или 150 тысяч км при ресурсе 250–300 тысяч км. Недостаток мощности для машины массой свыше 1,5 т компенсируется умеренным расходом топлива.

Коробки передач

Механическая коробка далеко не самый стойкий агрегат – к 150 тысячам км проявляется износ подшипников. Любого из семи, иногда всех сразу, раньше других обычно сдается подшипник первичного вала. Четкое переключение передач если и есть, то пропадает после 50 тысяч. Сцепление при этом живучее, а в целом коробка весьма проста в ремонте.

Пятиступенчатый гидроавтомат с индексом AZ51 появился в 2018 году, машин с ним крайне мало. И сам он у нас большая редкость – на других моделях этот же мотор 1.8 сочетали с вариатором. Сведений о надежности и ресурсе минимум: Майвэи c АКП еще не доехали и до 150 тысяч км. Но, по крайней мере, на таких пробегах жалоб на автомат не отмечено. Однако в конечном итоге возникнет вопрос – где чинить?

Эксплуатационные болячки