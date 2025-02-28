Какие звуки неисправности авто можно услышать самому

Машина редко ломается сразу – обычно она заранее предупреждает владельца, что у неё где-то что-то болит. Но делает она это не на человеческом языке, а на своём автомобильном, отчего некоторые думают, что машина просто пищит, стучит или гудит. Опытные автовладельцы в автомобильных звуках обычно разбираются неплохо, а вот для тех, кто сел за руль недавно, мы попробуем сегодня составить небольшой разговорник автомобильного языка. Умение понять, о чём сигнализирует тот или иной звук, довольно часто помогает вовремя принять необходимые меры и избежать более крупных неисправностей или материальных затрат. Разумеется, речь пойдёт только о самых типичных звуках и наиболее популярных причинах их появления.

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Шумы до начала движения

Иногда для того, чтобы услышать что-то странное, не обязательно ехать. Есть множество звуков, которые появляются сразу после пуска двигателя. Сначала разберёмся с ними, а уже потом послушаем машину на ходу.

Чаще всего сразу после пуска мотора можно услышать громкий свист. Самая очевидная причина этого свиста – приводной ремень навесного оборудования. Как правило, он ручейковый (поликлиновый), а не зубчатый, как ремень ГРМ, поэтому со временем начинает проскальзывать. Причины могут могут быть разными: износ самого ремня, его недостаточное натяжение, слишком большое усилие из-за износа подшипников допагрегатов. Убедиться в том, что свистит именно ремень, просто – достаточно обрызгать его водой (или лучше специальным спреем). Если свист пропал или хотя бы значительно изменился – пора менять ремень или как минимум проверить его натяжение.

Свистит ремень обычно очень громко, отчего перепутать этот звук с чем-то другим практически невозможно. Однако иногда из-под капота раздаётся похожий свист, который тоже исходит откуда-то со стороны ремня. Обычно он тише, и его виновник – не ремень, а какой-то из подшипников допагрегатов. В этом случае лучше не затягивать и съездить на диагностику и ремонт в сервис: точно установить виновника, не имея в этом деле опыта, и тем более – отремонтировать генератор или насос ГУРа самостоятельно будет трудно. Чаще даже невозможно. Так же, как и свист ремня, писк подшипника может зависеть от погоды: в мороз звук может быть громче. По мере прогрева он может пропадать совсем или заметно утихать.

Гораздо более низкий звук (гул или даже рычание) чаще всего появляется из-за неисправности системы выпуска. Первыми под подозрение должны попасть виброизоляционная муфта (гофра) и резонатор, которые прогорают или сгнивают обычно первыми. Понять, кто из их начал утробно рычать, достаточно сложно: сидя в машине, разницу уловить не получится. Тут придётся ехать на подъёмник или на смотровую яму – другого выхода нет. Да и менять эти детали (или хотя бы варить резонатор) придётся в сервисе: какие-то полумеры в виде прикрученной к дыре алюминиевой банки помогут ненадолго.

Самые потенциально опасные неприятные звуки издаёт непосредственно мотор. Если это отчётливый и довольно звонкий цокот, который исходит откуда-то сверху, можно не переживать: так часто подают голос форсунки. Особенно хорошо их слышно на корейских моторах на холостых оборотах. На фоне ровного и тихого звука мотора равномерные щелчки форсунок могут испугать, но ничего страшного в этом цокоте нет – это совершенно нормальный звук. Хуже, если что-то отчётливо стучит под крышкой ГБЦ. Скорее всего, это говорит о какой-то проблеме с клапанами. Если в конструкции клапанного механизма предусмотрены гидрокомпенсаторы, нужно обратить внимание именно на них: если один из «гидриков» заклинил, может стучать кулачок распредвала. Долго так ездить нельзя, так как в случае износа кулачка придётся менять распредвал, а это уже дорогое удовольствие. Ну а если гидрокомпенсаторов нет, возможно, пора отрегулировать клапаны – точнее, тепловые зазоры клапанов.

Часто владельцы автомобилей с бензиновыми моторами жалуются, что эти моторы «дизелят». Этим словом часто описывают стук в поршневой группе, который издаёт юбка поршня при перекладке в верхней мёртвой точке. Некоторые моторы с таким «дизелением» могут ездить десятки тысяч километров (например, немецкие двигатели серий EA111 и ЕА211), а могут начать литрами жрать масло и в конце концов даже заклинить (например, корейские G4KD и G4KE). Если слышен такой звук, лучше проверить мотор эндоскопом. Если задиров нет, можно ездить дальше. Если есть, можно либо отремонтировать мотор, либо продать машину, либо ездить, пока всё не развалится. Тут выбор за владельцем. Кстати, дизельный мотор часто может стучать из-за протекающей топливной форсунки – возникает характерный жёсткий стук. Если по мере прогрева стук пропадает, есть вероятность, что менять вкладыши и точить коленвал пока необходимости нет и можно ограничиться ремонтом или заменой форсунки.

Ещё один неприятный звук – глухой стук откуда-то снизу, ближе к картеру. Так подаёт голос коленвал, а точнее, его вкладыши, шатунные или коренные. Как-то проверить их состояние сложно – для этого придётся разбирать мотор. Но можно, например, замерить давление масла. Если оно на низких оборотах на прогретом моторе ниже нормы, хороших новостей не будет: вероятно, пора думать о капитальном ремонте двигателя. А если стук усиливается под сброс газа, можно почти уверенно сказать, что в борьбе с километрами и годами погибли вкладыши коленвала.

Иногда может стучать цепь, если она используется в приводе ГРМ и уже растянулась. Бывает, что звук похож на треск, а иногда – на самый настоящий стук, если цепь растянута так, что стучит по крышке. Проверить её состояние самостоятельно часто довольно сложно, поэтому лучше съездить на диагностику. Гораздо более характерно трещит неисправный фазорегулятор. Особенно хорошо такой треск слышен в первые секунды после пуска мотора. Впрочем, отказ «фазика» обычно сопровождается ошибкой по синхронизации фаз, так что эту поломку диагностировать не так уж сложно – при наличии сканера и базового навыка диагностики. Хорошая новость заключается в том, что почти всегда машина способна ездить и с заклинившим фазовращателем. Делать она это будет плохо, но всё же будет.

А теперь рубрика «очевидное-невероятное»: если при повороте руля появляется гул, пора подумать о ремонте насоса ГУРа. Только не надо путать этот звук с характерным шипением, которое появляется при повороте руля до упора. В этом случае шипит перепускной клапан в насосе, и это звук нормальный. Но не стоит им наслаждаться слишком долго, потому что в этот момент насос испытывает повышенные нагрузки. Лучше отвернуть руль от упора хотя бы градусов на десять – так ГУР проживёт дольше. Если при вращении руля раздаётся не гул, а свист, это жалуется на жизнь ремень привода насоса. Его нужно будет заменить, тут всё просто.

Ещё при повороте руля могут издавать разные звуки (скрип или щелчки) опорные подшипники. Если при попытке немного покачать машину видно, как шток амортизатора гуляет в опорном подшипнике стойки под капотом, его придётся заменить. Для более точной проверки лучше положить на него руку: люфт штока – верный признак гибели опорника.

Ну и, наконец, выжимаем педаль сцепления на машине с механической коробкой передач. Как изменился звук работы? Появился какой-то гул? Это передаёт предсмертный привет выжимной подшипник. А если гул при выжатой педали становится тише, пришла пора проверить коробку передач.

Конечно, это далеко не все непонятные звуки, которые можно услышать, стоя на месте. Например, даже снижение уровня шума при выжатой педали сцепления иногда может говорить не о неисправности коробки передач, а о каких-то неполадках в самом сцеплении. Например, в демпфере, предназначенном для гашения крутильных колебаний (то есть, в ведомом диске сцепления или двухмассовом маховике). А гул может издавать мембрана клапана системы вентиляции картерных газов. Может, она просто порвалась, а может, таким образом проявляет себя износ поршневой группы – тут требуется серьёзная диагностика. Гудеть может даже диодный мост генератора, так что новичку с природой возникновения некоторых странных звуков разобраться будет слишком сложно. Но основные из них мы вспомнили, поэтому перейдём к звукам, которые появляются во время поездки.

Шумы после начала движения

Итак, машина только сдвинулась с места, а водитель уже слышит странное шуршание откуда-то из колёс. Если накануне автомобиль простоял на парковке пару дней, ничего страшного: это шуршат тормозные колодки по дискам. После пары торможений звук уйдёт. Однако если он появляется каждое утро при ежедневной эксплуатации автомобиля, нужно подумать о ревизии тормозных механизмов: велика вероятность того, что какой-то из суппортов клинит. Если ничего не делать, придётся менять раньше срока не только колодки, но и диск. А может быть, ещё и ступичный подшипник, который будет страдать от хронического перегрева.

Самый популярный, но при этом сложный в плане диагностики звук – это скрип. Мы не будем описывать все способы поиска скрипа – у нас есть отдельные публикации, которые помогут найти причину скрипа и в задней многорычажной подвеск﻿е, и в более простой с полузависимой балкой, и переднем Макферсоне. Часто найти источник этого звука невозможно без подъёмника и монтировки, поэтому вспомним только самые очевидные причина скрипа.

Первая – это износ стоек стабилизатора. Проще всего проверить стойки проездом через «лежачего полицейского» под небольшим углом: стойки сильнее скрипят при возникновении диагональной нагрузки на стабилизатор, поэтому если скрипа нет при проезде искусственной неровности строго перпендикулярно, но есть при проезде по диагонали, можно почти уверенно сказать, что пора менять стойки. Сзади на машинах с полузависимой подвеской обычно скрипят сайлентблоки балки. Причём на вид они могут быть ещё нормальными – явные расслоения заметны только в том случае, если сайлентблок умер уже давно. Скрипеть могут и шаровые опоры. Проверить их несложно, но опять же – на подъёмнике.

По большому счёту, искать причину скрипа проще в сервисе. Если действовать наугад, можно заменить и стойки стабилизатора, и шаровые опоры, и сайлентблоки, и рычаги в сборе, и только потом понять, что скрипит виток ржавой пружины. Если опыта нет совсем, лучше не рисковать своими деньгами, а отдаться в руки профессионалов.

Та же ситуация и со стуком: его причинами могут быть и изношенные стойки стабилизатора (хотя они чаще скрипят), и амортизаторы, и сломанные пружины, и даже система подвеса выпускной системы или вытекшие гидравлические опоры двигателя или коробки передач. Тут придётся или проверять всё последовательно, или ехать в сервис: без опыта поиск может затянуться на неопределённое время.

Чуть проще разобраться в хрусте или щелчках. Хруст при наборе скорости с вывернутым рулём – классический признак износа ШРУСа. Иногда он же может проявляться щелчками, но щёлкать может и трипод – внутренний ШРУС. Его можно проверить, потихоньку трогаясь вперёд-назад: если в момент начала движения слышен щелчок где-то внизу, это вполне может подавать голос трипод. Иногда этот звук можно отнести к нормальным (например, на некоторых машинах на платформе В0 с МКП он слышен довольно хорошо), иногда может свидетельствовать об износе трипода. Особенно если вместе с этим звуком появляется вибрация при наборе скорости.

Иногда на ходу может щёлкать не затянутое после шиномонтажа колесо. Если не затянуты болты или гайки ведущего колеса, щелчки пропадают под нагрузкой (то есть, при наборе скорости) и появляются, если ехать накатом. Лучше остановиться и проверить затяжку крепежа.

Иногда сложно понять, что на ходу издаёт гул. Если это не система выпуска, которая при неисправности рычит и на стоящей машине, то сначала надо проверить самое очевидное – ступичные подшипники. Если в левом повороте гул становится громче, причина кроется в правом подшипнике – и наоборот. Могут гудеть и подвесные подшипники приводов или кардана, но их проверить сложнее – добро пожаловать на подъёмник. В редких случаях гудеть может погнутая защита картера или других элементов, расположенных снизу. Но опять же проверить её крепёж или увидеть последствия какого-то удара можно только на подъёмнике. Хотя, конечно, и исключать защиту из списка подозреваемых не стоит.

Достаточно неприятно гудеть могут коробки передач, как механические, так и автоматические. В механике причина может быть в подшипнике первичного вала или в сильно изношенных шестернях. А иногда – просто по причине низкого уровня масла. Проверить самостоятельно коробку сложно, но можно провести тест – проследить, нет ли изменения тона гула при наборе скорости на разных передачах. Если изменение есть, а при езде накатом гула нет, что-то с коробкой точно не в порядке. В классическом автомате чаще всего гудит гидротрансформатор, и если при наборе скорости или торможении двигателем наблюдаются какие-то неравномерные толчки, дело, скорее всего, в нём. Ну а в вариаторе причиной «троллейбусного» гула, кроме подшипников, может быть износ ремня (цепи) или конусов. Это очень грустная причина, потому что менять их сейчас дорого. Если есть подозрение, что гудит именно вариатор, с ремонтом тянуть не надо – можно попытаться спасти хотя бы конусы.

И, конечно же, напомним про ритмичный скрежет, который в движении может исходить из колеса. Нужно проверить тормозные колодки: скорее всего, их накладки стёрлись до металла, и теперь этот металл трётся о тормозной диск. Если износ с одной стороны идёт намного интенсивнее, чем с другой, нужно проверить тормозные механизмы: неравномерный износ колодок – явный признак закисшего суппорта.

Ещё не всё

Так же, как и в случае со странными звуками, которые слышны на месте, мы не перечисляем абсолютно все причины появления шумов на ходу. В жизни они бывают намного более разнообразными: может гудеть и стучать крестовина кардана на машинах с полным или задним приводом, может гудеть редуктор или даже свистеть ветер в поводках дворников. Но всё-таки самые популярные причины появления странных звуков мы перечислили. Добавим только одну деталь: не надо следовать поговорке о том, что «хороший стук сам наружу вылезет». Он может вылезти и шатуном через стенку блока, и убегающим вперёд автомобиля колесом, и проткнувшим пол салона отвалившимся карданом. Доводить до этого автомобиль не надо – это опасно. А значит, просто недопустимо.