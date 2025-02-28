Как подобрать моторное масло, совпадающее с "оригинальным"

Эксперт Сокуев: моторное масло нужно покупать от официально работающих брендов
Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил "Российской газете", как подобрать моторное масло, совпадающее по характеристикам с "оригинальным".
"В сервисной книжке автопроизводитель указывает, какое моторное масло рекомендуется использовать в конкретном автомобиле. Иногда там могут встречаться даже конкретные бренды. На самом деле это маркетинговый ход производителей смазочных материалов для увеличения объемов продаж своей продукции, так как антимонопольное законодательство в большинстве стран запрещает навязывать потребителю продукцию конкретного производителя. Кроме того, в сервисной книжке указываются основные требования к уровню свойств моторного масла. Это в первую очередь допуск автопроизводителя (если такой имеется), а также класс вязкости по системе SAE (Society of Automotive Engineers) и эксплуатационная категория разных международных классификаций (например, API (Американский институт нефти). Так, в сервисной книжке на популярную модель крупного корейского автопроизводителя в требованиях к маслу указывается категория SN по системе API и класс вязкости 5W30. Тогда как европейские автопроизводители указывают преимущественно свои допуски и класс вязкости. При подборе моторного масла надо ориентироваться на рекомендованные автопроизводителем свойства и указанные допуски. В специализированных магазинах лучше выбирать моторное масло от официально работающих в России крупных брендов. Или желательно выпущенное (локализованное) в РФ", - отметил специалист.