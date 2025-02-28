Какие ушедшие автобренды могут вернуться в РФ первыми

Тема возвращения иностранных компаний в Россию по-прежнему актуальна, хотя более явных предпосылок до этого, чем было раньше, не появилось. Тем не менее, дилеры, опрошенные "Автостатом", высказали своё мнение, какие автобренды могут вернуться на наш рынок первыми.

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По мнению коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в числе первых могут вновь начать продажи Toyota, Kia и Hyundai. Также эксперт допустил, что релокантами могут стать Renault и Nissan, у которых есть возможность выкупить свои активы в нашей стране, чтобы вновь начать производство.

Однако Житнухин почему-то не учёл, что Renault уже не вернёт себе московский завод, на котором делают "Москвичи". Скептично в отношении возобновления деятельности бывших партнёров настроен АвтоВАЗ. Дела у Nissan настолько плохи, что вряд ли у них будет возможность инвестиций для попытки повторного освоения нашего рынка.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий считает, что шансы есть у Toyota и BMW, так как на их продукцию сохранился стабильный спрос в сегменте 10+ млн рублей. Из масс-брендов на возвращение, по мнению дилера, имеют высокие шансы Kia и Hyundai.

Что касается масс-маркета в сегменте 3 - 6 млн рублей, то при текущих реалиях государственной промышленной политики потенциальное место на рынке останется только для тех брендов, которые будут иметь локальную сборку. Здесь наиболее высокие шансы у Kia и Hyundai.

"Мы бы хотели возвращения Audi, BMW и Mercedes-Benz, а также Land Rover, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Skoda, Mazda, в первую очередь. На наш взгляд, при отмене санкций производители будут смотреть не только на то, где производятся автомобили, а в первую очередь, что, скорее всего, сможет быть интересно российскому покупателю в новых для них условиях рынка России", - высказал своё мнение заместитель директора департамента продаж "Мэйджор" Александр Николаев.

Руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов допустил, что первыми могут вернуться американские бренды, а из европейских "первыми прибегут французские", а немцы пропустят вперед "корейцев" и "японцев" из-за отсутствия бюрократии в ЕС.