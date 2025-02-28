Какие ушедшие автобренды могут вернуться в РФ первыми

Дилеры рассказали, какие ушедшие автобренды могут вернуться в Россию первыми
Тема возвращения иностранных компаний в Россию по-прежнему актуальна, хотя более явных предпосылок до этого, чем было раньше, не появилось. Тем не менее, дилеры, опрошенные "Автостатом", высказали своё мнение, какие автобренды могут вернуться на наш рынок первыми.
По мнению коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в числе первых могут вновь начать продажи Toyota, Kia и Hyundai. Также эксперт допустил, что релокантами могут стать Renault и Nissan, у которых есть возможность выкупить свои активы в нашей стране, чтобы вновь начать производство.
Однако Житнухин почему-то не учёл, что Renault уже не вернёт себе московский завод, на котором делают "Москвичи". Скептично в отношении возобновления деятельности бывших партнёров настроен АвтоВАЗ. Дела у Nissan настолько плохи, что вряд ли у них будет возможность инвестиций для попытки повторного освоения нашего рынка.
Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий считает, что шансы есть у Toyota и BMW, так как на их продукцию сохранился стабильный спрос в сегменте 10+ млн рублей. Из масс-брендов на возвращение, по мнению дилера, имеют высокие шансы Kia и Hyundai.
Что касается масс-маркета в сегменте 3 - 6 млн рублей, то при текущих реалиях государственной промышленной политики потенциальное место на рынке останется только для тех брендов, которые будут иметь локальную сборку. Здесь наиболее высокие шансы у Kia и Hyundai.
"Мы бы хотели возвращения Audi, BMW и Mercedes-Benz, а также Land Rover, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Skoda, Mazda, в первую очередь. На наш взгляд, при отмене санкций производители будут смотреть не только на то, где производятся автомобили, а в первую очередь, что, скорее всего, сможет быть интересно российскому покупателю в новых для них условиях рынка России", - высказал своё мнение заместитель директора департамента продаж "Мэйджор" Александр Николаев.
Руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов допустил, что первыми могут вернуться американские бренды, а из европейских "первыми прибегут французские", а немцы пропустят вперед "корейцев" и "японцев" из-за отсутствия бюрократии в ЕС.