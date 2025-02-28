Lada Iskra может стать хитом продаж

В преддверии запуска серийного производства новой модели российского завода АвтоВАЗ многие специалисты назвали Lada Iskra самой ожидаемой новинкой этого года.

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Семейство Lada Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. В модельной линейке бренда новинка займёт место между Granta и Vesta.

Как заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с порталом "Южный автомобиль", у новинки есть очень приличные перспективы, но многое будет зависеть от цены в прайс-листах. Основываясь на позиционирование модели, она должна быть ровно посередине между Vesta и Granta. Если стоимость Lada Iskra будет в обозначенном диапазоне от 1,3 до 1,6 миллиона рублей, то машина будет иметь успех в продажах. Если же цена будет выше или как у Lada Vesta, то спрос будет крайне мал, подытожил Моржаретто.

Эксперт полагает, что новая Lada получила более интересный и современный дизайн, но в техническом плане она весьма схожа с другими моделями АвтоВАЗа. Главным аспектом, по его мнению, является качества сборки новой модели, ведь при запуске любых новинок у любых автокомпаний бывают небольшие огрехи в первые месяцы производства.

Ранее "РГ" сообщила о том, что раскрыта точная дата запуска производства Lada Iskra.