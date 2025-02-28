Автоэксперт Мелехин рассказал россиянам, как сэкономить на топливе
Генеральный директор "Рексрент" АО "Билантлия" Евгений Мелехин рассказал, что самым эффективным способом для экономии топлива является правильный выбор стиля вождения.
Как отметил эксперт в разговоре с "За рулем", для оптимального потребления бензина важно передвигаться так, чтобы скорость вращения коленвала была равна скорости вращения колес. Повышение передачи позволяет снижать обороты двигателя, а вместе с тем и расход.
Во-вторых, специалист посоветовал не превышать скоростной режим. По его мнению, оптимальная средняя скорость автомобиля не превышает 120 километров в час. В случае перехода данного порога нагрузка на двигатель возрастает, а вместе с ней растет и потребление горючего.
В-третьих, весьма полезным, по мнению Мелехина, является движение накатом, с минимальным воздействием на педали. Отсутствие резких разгонов и торможений весьма благосклонно сказывается на расходе бензина.
Помимо прочего, эксперт заявил, что залогом экономичной езды является техническое состояние автомобиля. Вовремя замененные свечи, обслуженный инжектор или карбюратор, а также стабильное прохождение технического обслуживания положительно сказываются на работе силовой установки и снижают потребление топлива, подытожил он.