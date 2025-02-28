Как сэкономить на топливе

Генеральный директор "Рексрент" АО "Билантлия" Евгений Мелехин рассказал, что самым эффективным способом для экономии топлива является правильный выбор стиля вождения.

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Как отметил эксперт в разговоре с "За рулем", для оптимального потребления бензина важно передвигаться так, чтобы скорость вращения коленвала была равна скорости вращения колес. Повышение передачи позволяет снижать обороты двигателя, а вместе с тем и расход.

Во-вторых, специалист посоветовал не превышать скоростной режим. По его мнению, оптимальная средняя скорость автомобиля не превышает 120 километров в час. В случае перехода данного порога нагрузка на двигатель возрастает, а вместе с ней растет и потребление горючего.

В-третьих, весьма полезным, по мнению Мелехина, является движение накатом, с минимальным воздействием на педали. Отсутствие резких разгонов и торможений весьма благосклонно сказывается на расходе бензина.

Помимо прочего, эксперт заявил, что залогом экономичной езды является техническое состояние автомобиля. Вовремя замененные свечи, обслуженный инжектор или карбюратор, а также стабильное прохождение технического обслуживания положительно сказываются на работе силовой установки и снижают потребление топлива, подытожил он.