Lada Vesta может кратковременно подешеветь

«АвтоВАЗ» может продать со скидкой Lada Vesta, которые не купили таксопарки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Еще в середине 2024 года «АвтоВАЗ» получил задачу мобилизовать все возможные ресурсы и оперативно собрать около 100 000 «Лад» сверх нормы — для большого заказа на нужды таксопарков», — говорится в сообщении.

По информации источника, специально под готовящийся законопроект «Об отечественных такси» планировалось заменить иномарки на российские автомобили Lada Vesta. Так, автозавод в Тольятти работал по сверхплану и собрал 100 тыс. машин, которые оказались не нужны, поскольку подготовку законопроекта остановили.

Накануне глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил об излишках продукции. Теперь нереализованные автомобили Lada Vesta могут начать продавать со скидками от 3%, а клип «Черная Lada» певицы Мии Бойко, которой «АвтоВАЗ» заплатил 12 млн рублей, должен помочь в популяризации машины Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что в России подорожали подержанные автомобили.