Автоюрист Игорь Пушкарь предупредил, что вождение автомобиля без полиса ОСАГО может обернуться для водителя крупными штрафами, которые через несколько месяцев могут достичь стоимости самого транспортного средства.

Эксперт отметил, что с 1 марта 2025 года наличие страхового полиса перестанет быть обязательным условием для регистрации автомобиля, и ОСАГО исключат из перечня необходимых документов. Однако это не означает, что все автовладельцы сразу начнут активно использовать свои машины — некоторые автомобили могут годами оставаться без движения.

Пушкарь подчеркнул, что после законодательного утверждения штрафов за отсутствие ОСАГО многие недобросовестные водители начнут массово оформлять страховку, чтобы избежать наказания.