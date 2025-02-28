Автоюрист Пушкарь: за отсутствие ОСАГО грозит штраф по цене автомобиля
Автоюрист Игорь Пушкарь предупредил, что вождение автомобиля без полиса ОСАГО может обернуться для водителя крупными штрафами, которые через несколько месяцев могут достичь стоимости самого транспортного средства.
Эксперт отметил, что с 1 марта 2025 года наличие страхового полиса перестанет быть обязательным условием для регистрации автомобиля, и ОСАГО исключат из перечня необходимых документов. Однако это не означает, что все автовладельцы сразу начнут активно использовать свои машины — некоторые автомобили могут годами оставаться без движения.
Пушкарь подчеркнул, что после законодательного утверждения штрафов за отсутствие ОСАГО многие недобросовестные водители начнут массово оформлять страховку, чтобы избежать наказания.