Названы признаки автозаправки с качественным топливом

Водителям перечислили 3 верных признака автозаправки с качественным топливом

© За рулем

Выбирая заправку, лучше отдать предпочтение проверенным сетевым автозаправочным станциям с адекватными ценами, обязательно учитывать внешний вид, а также популярность места среди автовладельцев. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе АЗС.

Каждый водитель знает, что качество напрямую влияет на состояние и функционал силового агрегата транспортного средства. Поэтому зачастую автовладельцы готовы платить больше, если уверены в качестве топлива на конкретной заправке.

«Ключевыми признаками надежной заправки являются: репутация бренда – крупные сети (ВИНК) контролируют весь процесс, от добычи нефти до поставки топлива; ухоженный внешний вид станции с ярким оформлением и чистыми колонками будет верным признаком заботы персонала о качестве топлива», – подчеркивают эксперты.

Слишком низкая стоимость бензина по сравнению с сетевыми АЗС должна насторожить, потому что такая экономия может обернуться низким качеством топлива. Выбирать нужно популярные среди автовладельцев станции, на это укажет большое количество машин – это наглядно свидетельствует о доверии к качеству топлива.