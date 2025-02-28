Эксперты Speedme рассказали об особенностях эксплуатации дизелей зимой

Владельцы дизельных автомобилей зимой часто сталкиваются с проблемой загустения топлива из-за кристаллизации парафинов. В обычном дизельном топливе их содержание выше, что улучшает смазочные свойства, однако при низких температурах парафины образуют осадок, который может засорить топливную систему. Об этом пишет Speedme.

Дизельный мотор зимой: как не угробить агрегат
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Зимнее дизельное топливо содержит меньше парафинов и обогащено специальными присадками, предотвращающими кристаллизацию. В зависимости от климатических условий используются различные классы топлива. Например, в Европе стандарт DIN EN 590 предусматривает классы F (до -20°C), G (до -10°C) и H (до -4°C). В северных регионах применяется арктическое топливо, способное выдерживать температуры до -30°C и ниже.

Некоторые автовладельцы используют дополнительные антигелевые присадки, чтобы улучшить текучесть топлива при экстремальных морозах. Однако перед их применением важно изучить рекомендации производителя автомобиля и убедиться, что присадки совместимы с используемым топливом.

Кроме того, важно не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля и заправляться только на проверенных АЗС с надежной репутацией. Это поможет избежать проблем с топливной системой и обеспечит стабильную работу двигателя в холодное время года.

Автоэксперт