Дизельный мотор зимой: как не угробить агрегат

Владельцы дизельных автомобилей зимой часто сталкиваются с проблемой загустения топлива из-за кристаллизации парафинов. В обычном дизельном топливе их содержание выше, что улучшает смазочные свойства, однако при низких температурах парафины образуют осадок, который может засорить топливную систему. Об этом пишет Speedme.

Зимнее дизельное топливо содержит меньше парафинов и обогащено специальными присадками, предотвращающими кристаллизацию. В зависимости от климатических условий используются различные классы топлива. Например, в Европе стандарт DIN EN 590 предусматривает классы F (до -20°C), G (до -10°C) и H (до -4°C). В северных регионах применяется арктическое топливо, способное выдерживать температуры до -30°C и ниже.

Некоторые автовладельцы используют дополнительные антигелевые присадки, чтобы улучшить текучесть топлива при экстремальных морозах. Однако перед их применением важно изучить рекомендации производителя автомобиля и убедиться, что присадки совместимы с используемым топливом.

Кроме того, важно не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля и заправляться только на проверенных АЗС с надежной репутацией. Это поможет избежать проблем с топливной системой и обеспечит стабильную работу двигателя в холодное время года.