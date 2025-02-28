Бренд Jetour может сменить название в РФ

Российский дистрибьютор автомобилей Jetour ООО "Джетур Мотор Рус" зарегистрировал на себя домены votour-motor.ru и votour-auto.ru, пишет Авто Mail со ссылкой на Единый реестр интернет-ресурсов Роскомнадзора. Предполагается, что в скором времени бренд китайских автомобилей ждёт переименование.

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Примечателен тот факт, что накануне в соцсети "ВКонтакте" была зарегистрирована группа "Votour Russia". В описании указано следующее:

"Производство и дистрибьюция хорошо знакомых легковых автомобилей под новым брендом".

Не исключено, что регистрация нового юрлица и ребрендинг связан с намерением Chery Group организовать сборку автомобилей, известных в настоящее время как Jetour, в России. В противном случае ценообразование автомобилей не позволит выстраивать эффективную бизнес-модель из-за индексации ставок утильсбора на собранную за рубежом продукцию.

Китайские бренды прибегают к созданию новых брендов в регионах присутствия для сокращения рисков попасть под санкции. Так, например, часть моделей Geely представлена в РФ как Knewstar.

Предполагается, что кроссоверы Exeed в скором времени дебютируют под маркой Esteo.