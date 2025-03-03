В РФ привезли BMW X7 2025 года

Изучая онлайн-платформы объявлений о продаже автомобилей, журналисты "Российской газеты" обнаружили предложение от одного из дилеров о продаже BMW X7 2025 года.

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Согласно заявлению продавца, автомобиль представлен в топовой комплектации. Техническое оснащение включает трехлитровый дизельный двигатель мощностью 352 л.с., работающий в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль обладает полным приводом и премиальным уровнем оснащения, соответствующим статусу бренда.

Выставленный на продажу в России экземпляр имеет элегантный серый цвет кузова, а салон выполнен в темной цветовой гамме. Сиденья отделаны черной кожей, что придает интерьеру роскошный вид и обеспечивает высокий уровень комфорта. Цена этого премиального кроссовера сопоставима со стоимостью недвижимости: приобрести его можно за 19 миллионов рублей.