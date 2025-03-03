Названы лучшие машины для большой семьи

Россиянам перечислили идеальные машины для многодетных семей. Когда семья большая, одним из основных требований к автомобилю становится комфорт и размеры салона, которые позволят разместиться всем членам многочисленной семьи, включая любимую кошку или собаку. Автоэксперты Бразилии подобрали несколько вариантов, некоторые из которых предлагаются к покупке на российском рынке.

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Электрокар BYD Tang — это роскошь и функциональность. В салоне этой машины с комфортом могут разместиться как раз семь человек. Она оснащена полуактивной подвеской, круговой камерой и проекционным дисплеем. В ближайшее время на рынке будет представлен Kia EV9 с запасом хода 434 километра, что делает эту модель альтернативой Tan (или конкурентом?).

Восьмиместный Kia Carnival, оснащённый 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 272 лошадиные силы, идеально подходит любителям классического комфорта. Его премиальный аналог — Volvo XC90 — имеет мощную гибридную установку мощностью 462 лошадиные силы, а что ещё важнее — третий ряд очень удобен для пассажиров ростом до 170 сантиметров.

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Среди бензиновых кроссоверов, которые можно смело приобретать для большой семьи, лидируют Chevrolet Trailblazer и Jeep Commander с двигателем Hurricane 2.0T. Альтернативным вариантом будет полноприводный Mitsubishi Pajero Sport.

Если потенциальный покупатель не желает терять в комфорте, но имеет более скромный бюджет, то отличным вариантом станет Chevrolet Spin, обновлённый в прошлом году, и Citroën Aircross 2025 модельного года.