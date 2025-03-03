Почему Ferrari банит звезд: как знаменитости попадают в черный список

Вы когда-нибудь видели черный список автомобильного производителя, куда включены Николас Кейдж, Джастин Бибер, Ким Кардашьян, 50 Cent? А это всего лишь перечень людей, которым Ferrari больше не продает автомобили. Впрочем, они легко отделались: именно итальянская марка чаще других подает на клиентов в суд. Что вы, например, скажете о судебном иске жителю Техаса, который продал свой Ferrari Purosangue, и итальянцы попросили… поделиться с ними прибылью от продажи.

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Да, покупая Ferrari надо, оказывается, внимательно читать договор! Ведь там есть и пункты о запрете тюнинга собственной машины. И о праве первого выкупа вашего суперкара официальным дилером марки. И минимальных сроках пользования автомобилем — по договору вы не можете распоряжаться своей машиной как угодно. Но самое интересное начинается с попытки купить свой первый итальянский жеребец: вам его просто не продадут. Для покупки желаемой модели нужно установить отношения с дилером и пройти базовую проверку, а еще выполнять некоторый перечень правил. Каких? Смотрите в новом видео!

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Кстати, мир гиперкаров Ferrari до новой модели F80 можно изучить в этом материале. В нем мы вспоминаем F40, F50, Enzo и LaFerrari — важнейшие вехи в истории марки. Компания имеет богатейшие традиции атмосферных моторов V12, но отказалась от продолжения банкета на новейшем гиперкаре F80. Тем интереснее окунуться в технические решения прошлого.

А тем временем вопреки санкциям спрос на автомобильные предметы роскоши в России продолжает расти. Почитать о том, как люксовые автобренды продавались у нас в 2024 году, можно в этом свежем материале. Новинок Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin богатые россияне, как оказалось, не лишились — более того, зачастую они приходили к нам даже быстрее!