«Автотор» перевел на электротягу старые «Жигули»

На выставке Kazan Truck Expo на стенде калининградского «Автотора» показали необычные экспонаты. На заводе превратили в электрокары три модели: грузовичок Hyundai HD78, бизнес-седан Kia Magentis и советский ВАЗ-2101. Ремоторизации можно подвергнуть любой автомобиль, считают на «Автоторе». Цена трансформации для легковушки — от 1,0 до 1,5 миллиона рублей без учёта донора и оформления.

© Motor.ru

Представитель «Автотора» рассказал, что у «Жигулей» электромотор расположен спереди, а тяговая батарея сзади. Ради зарядки от домашней сети 220V ставку сделали на литий-никель-марганец-кобальтовые батареи ёмкостью 180 ампер-часов. Масса аккумулятора — 170 килограммов, но за счёт отказа от штатного двигателя 1.2 и топливного бака снаряженная масса увеличилась на центнер до 1050 килограммов.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

У автомобиля осталась исходная 4-ступенчатая «механика» и воздушное охлаждение, также не поменялся салон. Запас хода с включенной печкой, световыми приборами и активным режимом движения — 150 километров. Зарядить батарею можно от обычной розетки за шесть часов. Что касается Kia Magentis, то этот прототип уже показывали — у него более традиционная схема с электромотором спереди и без коробки передач. Батареи на 93 ампер-часа хватает на 250-300 километров пробега.

«Автотор» признает, что вопрос оформления ещё прорабатывается. Цель проекта — регистрация рестомодов, как полноценных электромобилей со всеми льготами. Проект перевода обычных машин на электротягу стартовал летом 2023 года. Помимо легковых машин на батарейки готовы переоборудовать грузовики, но во сколько обойдётся трансформация Hyundai HD78 под электротягу на заводе говорить не стали.