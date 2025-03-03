Skoda вернула полный привод семейству бензиновых Octavia

В Европе открыли приём заявок на лифтбеки и универсалы с системой 4х4. У рестайлинговых Skoda Octavia четвёртого поколения такая трансмиссия появилась впервые. Полный привод положен бензиновым машинам с турбомотором 2.0 TSI и 7-ступенчатым «роботом», схема та же — задняя ось подключается многодисковой муфтой. «Заряженные» Skoda Octavia RS по-прежнему только с передним приводом.

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Обновлённая Skoda Octavia дебютировала год назад. Первоначально в гамме были только моноприводные машины, но теперь покупатели 2,0-литровых лифтбеков и универсалов могут выбирать. После рестайлинга «турбочетвёрка» стала мощнее (204 л.с. против 190 л.с.), поэтому версия 4х4 довольно динамичная: разгон 0-100 занимает 6,6-6,7 секунды в зависимости от типа кузова.

Для полноприводных Skoda Octavia положен пакет Sportline, но «механика» с трансмиссией 4х4 больше не сочетается. Есть и ограничения по комплектациям, поэтому новинка отнюдь не дешевая: базовый полноприводный лифтбек даже в Чехии стоит от 830 тысяч крон (33,1 тысячи евро), а в Германии цены только начинаются с 39,8 тысячи евро! Для сравнения базовая Octavia на родине обойдётся в 600 тысяч крон (24 тысячи евро).

В России Skoda Octavia четвёртого поколения собиралась непродолжительное время, а теперь единственным адекватным каналом поставок выглядит Казахстан. У соседей локализовали производство лифтбеков в дореформенном варианте, то есть точно таких же, как выпускались на заводе в Нижнем Новгороде.