Tank 400: что за внедорожник, как едет и сколько стоит

Концерн Great Wall вывел на российский рынок еще один внедорожник - Tank 400. Теперь модельная линейка премиальной марки в России состоит из четырех машин, что должно позволить бренду еще больше укрепить свои позиции на нашем рынке. "Российская газета" одной из первых познакомилась с Tank 400. Подробности - в нашем обзоре.

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Хоть Tank был создан Great Wall и не так давно - в 2019 году, но у концерна довольно богатый опыт в области проектирования внедорожников. А если говорить точнее - 34 года. И именно GWM является лидером в сфере внедорожных технологий на китайском рынке.

В России же бренд Tank дебютировал 2023 году, когда начались продажи Tank 300. Позже к нему присоединился Tank 500. А в конце прошло года до нас добрался и Tank 700 - самый большой внедорожник марки.

Когда многие зарубежные компании в панике решили покинуть российский рынок, именно китайцы активно начали привозить в РФ свои массовые модели. Но и премиум не остался в стороне - еще бы, ведь это один из самых маржинальных сегментов, и упускать большие деньги наши восточноазиатские друзья не захотели. Да и в принципе этот класс вообще остался пуст (параллельный импорт все-таки считать не будем, это совсем другая история).

Последние результаты Tank говорят о том, что бренд понравился россиянам. Судите сами: за два года "Тэнку" удалось реализовать в нашей стране 45 тысяч автомобилей. Только в прошлом году Tank 300 и Tank 500 оказались самыми продаваемыми в премиальном сегменте SUV (наши граждане приобрели 16 287 и 11 666 автомобилей соответственно). Так что расширение модельной линейки - вполне логичный шаг. Tank 700 хоть и предлагался в прошлом году совсем мало - он вышел на рынок в октябре - разошелся тиражом в 477 экземпляров. Учитывая стоимость автомобиля, которая начинается от 9 млн рублей - результат вполне достойный.

По своим размерам Tank 400 аккурат оказывается между "трехсотым" и "пятисотым". Он на 225 мм длиннее Tank 300 и на 93 мм короче Tank 500. Его колесная база также на 10 мм больше, чем у младшего собрата и точно повторяет цифры старшего товарища.

Сами китайцы считают, что "четырехсотый" эмоциональнее и практичнее "пятисотого", при этом комфортнее и престижнее "трехсотого". Новый внедорожник рассчитан в первую очередь на мужчин (35 - 50 лет), которым важен баланс между работой и личным временем.

Визуально автомобиль выглядит очень брутально, так что целевая аудитория подобрана абсолютно правильно. Машина выделяет резкими очертаниями кузова, высоким клиренсом в 224 мм и внушительного размера бамперами. В ее задней части расположена распашная дверь багажника с установленным на него запасным колесом. Если смотреть на машину сбоку, то больше всего бросаются в глаза блестящие винты.

В салоне новинки расположен крупный 16,2-дюймовый центральный экран, круглое рулевое колесо и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Их дополняет проекция на лобовое стекло. В салоне также присутствует трехзонный климат-контроль, 10 динамиков и функция массажа водительского сиденья.

В китайской компании отмечают, что при разработке интерьера автомобиля была задача соблюсти баланс между классикой и современностью. И надо сказать, что с этим удалось справиться. Понравилось, что у этого Tank большое количество физических клавиш, которые отвечает за самые важные и нужные опции. Так, не надо бродить по меню, чтобы включить обогревы сидений. Или вентиляцию.

Еще можно отметить кнопочный модуль управления внедорожными функциями, пользоваться которым очень удобно. Приятно, что и рычаг АКПП сохранил классический вид.

К качеству материалов отделки салона вопросов нет - все на высоком уровне. В арсенале у внедорожника также удобные подстаканники спереди, две беспроводные зарядки с вентиляцией, контурная подсветка, крючок для сумки у переднего пассажира, обивка сидений Nappa, акустическая система с девятью динамиками и сабвуфером.

Но и без минусов не обошлось. Например, нефиксируемый рычажок "поворотников" очень раздражает, привыкнуть к нему так и не удалось. На вопрос о том, зачем нужно было городить огород в тех вещах, которые проверены годами, в китайской компании ответили, что управление легче адаптировать к разрабатываемым системам автопилотирования. В итоге автомобилю помогли, а вот водителю - не очень. Еще один момент - очень широкие стойки, из-за которых сужается обзор.

На втором ряду места очень много, но только в том случае, если вы едете вдвоем, втроем же будет тесновато. У пассажиров есть отдельный пульт управления "климатом", дефлекторы вентиляции, откидной подлокотник, USB-разъемы. Очень классно, что тоннель на полу всего 4-5 см высотой, поэтому особо ты его даже не замечаешь.

Багажник - 566 литров, если сложить задние сиденья, то образуется ровный пол и отсек, в которых вмещается 1803 литра. Есть полноценная 220-вольтовая розетка в дополнение к обычному гнезду на 12 вольт. Под полом спрятана 48-вольтовая батарея продвинутой системы "старт-стоп", которая позволяет экономить топливо в городе. Так как погрузочная высота очень внушительная, то поднимать разного рода поклажу придется довольно высоко, что, конечно, не очень удобно.

Если говорить о двигателе, то выбора нет - специально для России Tank 400 комплектуется бензиновым мотором объемом 2,0 литра (245 л.с., 380 Нм), работающим в паре с 9-ступенчатой классической АКП.

Вообще изначально казалось, что такого движка внедорожнику весом в 2,5 тонны будет не хватать, но в реальности все оказалось иначе. Нельзя сказать, что "четырехсотый" обладает ураганным разгоном, но в принципе динамические характеристики машины можно охарактеризовать как достаточные: и в городе, и на трассе чувствуешь себя уверенно. Так что паспортные 9,7 секунды до "сотни" - вполне реальные цифры.

А вот к управлению приходится привыкать. Впрочем, это вполне нормально, рамный внедорожник все-таки. К тому же, повадки у него гораздо более "гражданские", чем, например, у прошлого поколения Haval H9. Благодаря организаторам нам удалось протестировать автомобиль в разных условиях: от отличного асфальта до волнистых дорог с заплатками и гравийных участков. Ну и по льду Байкала.

Первое - Tank 400 отлично справляется с плохими участками. Запас энергоемкости очень большой. Другое дело, что езда по волнам на большой скорости становится не очень комфортной, поэтому приходится сбавлять скорость. Другое дело - гравийные участки, где внедорожник чувствует себя полностью в своей стихии.

Попробовали и дрифт на льду, для которого лучше всего подойдет простой режим 4H. Полный привод становится постоянным и отключаются все электронные помощники. Поэтому главное в такой ситуации - быстро научиться контролировать тягу двигателя.

При этом внедорожный арсенал модели впечатляет: оснащен системой интеллектуального полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой, которая автоматически распределяет тягу на переднюю ось. Система обеспечивает возможность полной блокировки, а также блокировки переднего, заднего и межосевого дифференциалов. Кроме того, имеется понижающая передача и 12 режимов движения.

Передняя подвеска внедорожника - двухрычажная, а сзади установлен неразрезной мост. Угол въезда - 33°, угол съезда - 31°. Глубина преодолеваемого брода - 800 мм. Уточняется, что особое внимание производитель уделил жесткости конструкции: доля высокопрочной стали в каркасе кузова Tank 400 составляет 75%.

Впрочем, в Tank прекрасно понимают, что полностью раскрывать внедорожный потенциал модели будет лишь малая часть владельцев "четырехсотого".

Многих волнует расход топлива. Если брать трассу и ехать в спокойном режиме, то будет около 14 литров на "сотню". Хочется побыстрее - тогда уже под 20 литров горючего. Один из наших экипажей не рассчитал силы и остался без бензина - пришлось вызывать организаторов с канистрой. Интересно, что производитель разрешает, но не рекомендует АИ-92. Один раз заправить машину в экстренной ситуации можно без проблем. Ничего страшного с внедорожником не произойдет.

Отдельно стоит отметить акустический комфорт. Во время презентации представили марки делали акцент на том, что у модели есть система активного шумоподавления, двухслойное остекление, шумо-виброизоляция кузова высококачественными материалами. Да и в принципе рамная конструкция изолирует кузов от вибраций. В итоге в салоне автомобиля действительно очень тихо, а звуки начинают проникать лишь на скорости свыше 120 км/ч.

Автомобиль адаптировали к российским условиям. Оснащение машины включает бачок омывателя увеличенного объема (4,5 л), подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стекла, зеркал заднего вида и форсунок омывателя, а также омыватель камеры заднего вида.

Ну и самое главное - цены. Доступны две версии. Комплектация Adventure стоит 5 799 000 рублей, Premium - 6 199 000 рублей. На нашем тесте нерешенных задач для Tank 400 не нашлось. А вот как оценят россияне новый премиум-внедорожник - узнаем в конце года.