В РФ начали выпускать фургон Sollers с двигателем от «Москвича»

На выставке Kazan Truck Expo дебютировала новая отечественная модель — фургон Sollers SF1. «Мотору» удалось познакомиться с автомобилем и выяснить: под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор JAC с маркировкой HFC4GB2-4E. Аналогичные агрегаты заявлены для «Москвича»: кроссовера 3 и лифтбека 6. Важный нюанс: на фургоне двигатель адаптирован под продольную установку.

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В Елабужском районе Республики Татарстан фургоны Sollers SF1 уже выпускают, образец на выставке — с российским идентификационным номером, локализованным аккумулятором и шинами Кама. Основой послужил JAC Refine M3, это утилитарный автомобиль с задней рессорной подвеской и передней подвеской на торсионах; сзади — неразрезной мост и барабанные тормоза.

«Серийное производство фургонов Sollers SF1 в Татарстане начнется в ближайшее время, — рассказали «Мотору» в пресс-службе Sollers. — На выставке показали предсерийный прототип из опытной партии».

© Сергей Ильин

Известно, что турбомотор объёмом 1499 кубических сантиметров выдаёт 136 лошадиных сил. Крутящий момент не раскрывается, но на «Москвиче 6» аналогичный двигатель развивает 200 Нм. Коробка передач для фургона безальтернативна: только 5-ступенчатая «механика». Sollers SF1 способен перевозить до тонны груза, а полная масса составляет 2,49 тонны, то есть автомобиль подходит для любого мегаполиса.

В продаже Sollers SF1 появится в марте, собирают фургон на одной линии с «Атлантами». Осенью на том же конвейере в Татарстане пропишется роскошный минивэн Sollers SP7: семиместный однообъёмник будет стоить от 5,5 миллиона рублей.