Ресурс новой коробки передач для Lada существенно вырос

В ближайшее время стартуют продажи Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП, разработанной китайскими партнёрами АвтоВАЗа и адаптированной вазовскими инженерами под российские автомобили.

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Главный редактор "Лада Клуба" Павел Атрощенко считает, что ресурс новой 6МТ составляет - 500 тысяч км.

Он аргументирует это тем, что у новой коробки передач гораздо больший потенциал по крутящему моменту: у исконно вазовской "пятиступки" он равен 170 Нм, в то время как у 6МТ он составляет 220 Нм.

Ранее "РГ" отмечала, что этого должно хватить даже для турбированного двигателя.

Также главред "Лада Клуба" напомнил, что у новой коробки передач синхронизированная "задняя скорость". Это позволяет "воткнуть" её до полной остановки авто и избавляет от "фирменного" хруста.

До этого на АвтоВАЗе рассказали об основных преимуществах новой 6МТ, и улучшенной топливной экономичности среди них нет.