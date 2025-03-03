Почему машины из России и Китая нельзя сравнивать

На выставке Kazan Truck Expo гендиректор отечественной фирмы по производству спецтехники Игорь Осянин дал интервью БИЗНЕС Online. Глава Елабужского автомобильного завода считает, что в России научились делать качественную технику, и сейчас сравнивать наши машины с китайскими нельзя. Восточные партнёры демпингуют и ввозят продукцию «по цене металлолома».

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Игорь Осянин дал понять, что до 2022 года российские машины конкурировали с мировыми лидерами в области спецтехники: британским JCB, американскими Bobcat и John Deere, причём сопоставимы были и цена, и качество. А теперь приходится соперничать с «китайцами», которые привозят некачественную и очень дешёвую продукцию.

В вопросе импортозамещения у ЕлАЗа большой прогресс: экскаваторы-погрузчики перевели на российские и белорусские моторы, повысили локализацию до 85 процентов, сейчас проходят тесты автоматической коробки передач. Следующий этап — локализация в России мостов, — заявил руководитель ЕлАЗа. С конкурентоспособностью отечественной спецтехники на мировом рынке согласен совладелец «Ростсельмаша».

Минпромторг позицию российских промышленников знает. Для защиты отечественного машиностроения разработали план повышения утильсбора до 2030 года. Однако при необходимости ставки готовы корректировать: к примеру, уже подготовлен проект поправок для отдельных видов техники.