Chevrolet остановил сборку Corvette

Представитель компании подтвердил порталу Motor1.com, что производство родстеров и кабриолетов поставили на паузу с 24 февраля по 2 марта, а ещё суперкары не будут выпускать с 17 по 30 марта и с 19 по 25 мая. Таким образом, в ближайшее время Chevrolet Corvette C8 будет на конвейере только два месяца из трёх. Официальная причина простоев — улучшение проекта и обновление производства.

© Motor.ru

Обычно паузы в производстве связаны с изменениями: по слухам, Chevrolet готовит рестайлинг интерьера Corvette или адаптирует сборочную линию к выпуску спецверсии Grand Sport. Однако остановка конвейера в этот раз происходит на фоне ухода на пенсию главного инженера проекта и увольнением менеджера по продукту. У обоих нет преемников.

По неофициальным данным General Motors решил поставить на паузу конвейеры, чтобы сократить складские запасы суперкаров и разгрузить зарплатную ведомость. Некоторых работников отправят на пенсию, а новых набирать не придётся. Изначальный план Chevrolet Corvette C8 подразумевал, что вместо Grand Sport будет гибрид E-Ray, но обычно выпускать спецверсии прибыльно, и удержаться от этого трудно.

Поставки самой быстрой и мощной версии в истории Chevrolet Corvette начались в январе. В текущем поколении ZR1 развивает 1079 лошадиных сил, разменивает 96 км/ч за 2,3 секунды, а стоит всего 173 300 долларов. Конкуренты гораздо дороже, и зачастую медленнее.