Названы самые популярные люксовые авто с пробегом в РФ

В России рынок подержанных люксовых автомобилей в январе 2025 года вырос на 34% к такому же месяцу прошлого года. Об этом сообщает «Автостат». Всего во второй месяц зимы было продано 150 автомобилей класса «люкс».

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В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам января вошли Bentley Continental GT (24 ед.), Bentley Bentayga (23 ед.), Lamborghini Urus (23 ед.), Maserati Levante (14 ед.) и Bentley Continental Flying Spur (13 ед.).

До этого стало известно, что средний возраст легковых автомобилей в России, по данным на 1 января 2025 года, составляет 15,5 года.

Самыми старыми из всех категорий стали отечественные машины, возраст которых составил 18,7 года. Следом за ними идут японские легковушки, средний возраст которых вырос до 17,1 года. Замыкают тройку «самых возрастных» автомобили из США — 15,4 года.

Самым молодым парком в России обладают китайские производители машин — 4,9 года.

Ранее стало известно, на какие машины россияне потратили больше всего за год.