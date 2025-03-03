Сколько денег уйдет на кроссовер Jaecoo J8 за три года

За три года владельцы кроссовера Jaecoo J8 потратят на его обслуживание 1,7 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, каждый километр на Jaecoo J8 обойдется в 29,4 рубля. За год получается сумма 588 тыс. рублей, за три года — 1,76 млн рублей. Цена машины составляет 4,65 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

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