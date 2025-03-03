В РФ продают "Москвич-2140" в идеальном состоянии

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга классифайдов, на продажу выставили "Москвич-2140" в идеальном состоянии. За автомобиль, который выпущен в 1987 году и проехал 27 тысяч км, просят внушительную сумму в 1,5 млн рублей.

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"В родной краске, ржавых элементов нет. Салон в идеале, кресла в чехлах, автомобиль хранился в сухом гараже. Стоят пломбы на КПП и спидометре.Таких авто в России нет", - говорится в объявлении.

Под капотом у "Москвича" находится 1,5-литровый мотор, который выдает 75 л.с. Коробка - механика.

"Сороковой" является глубоко модернизированной версией -408/412. Серийный выпуск модели начался в 1976 году и завершился в 1988 году в связи с появлением "Москвича-2141".

Всего было собрано 818 тысяч машин семейства 2140.

Ранее "РГ" сообщала, что на продажу выставили универсал "Москвич" 1984 года.