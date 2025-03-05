На продажу выставили X-Trail питерской сборки почти без пробега

На сайте бесплатных объявлений "Российская газета" нашла альтернативу "китайцам" по вполне вменяемой цене: полноприводный Nissan X-Trail питерской сборки почти без пробега.

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Автомобиль продают в Республике Башкортостан, в Уфе. X-Trail в цвете "серый металлик" выпущен в 2020 году, но пробег детский - всего 9,3 тысячи километров.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 2.5 литра (171 л.с.), работающий в паре с вариатором. Комплектация не указана, но на фото видны мультимедиа, мультируль с клавишами управления круиз-контролем, кондиционер, люк в крыше, электропривод наружных зеркал.

Цена почти нового Nissan X-Trail из Башкирии - 2 850 000 рублей.

Для сравнения: полноприводный Haval Dargo 2025 года стоит в России 3 350 000 рублей. Чуть более крупный Geely Monjaro обойдётся минимум в 4 549 990 рублей.