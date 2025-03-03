Возвращение короля: обзор KGM Rexton

Казалось бы, мода на «настоящие» внедорожники давно уже ушла в историю вместе с растянутыми кардиганами Курта Кобейна, сверкающими мини-платьями Кейт Мосс, варёнками Бритни Спирс и велюровыми жакетами Пэрис Хилтон, а место на вершинах автомобильных хит-парадов прочно заняли кроссоверы. Тем не менее спрос на такие автомобили остается. Как же впишется в сложившуюся ситуацию официально пришедший на российский рынок флагман корейской марки KGM под знакомым именем Rexton?

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Разбираемся с поколениями

Когда весь мир готовился весело отпраздновать наступление нового тысячелетия, компьютерщики вовсю нагнетали жуть по поводу «проблемы 2000», которая непременно парализует работу всех компов в мире, в компании SsangYong активно занимались разработкой нового флагмана – век Musso подходил к концу. Понятно, что новый флагман должен был иметь рамную конструкцию, полный привод с понижающей передачей и агрегаты Mercedes-Benz, но от сотрудничества с Кеном Гринли в качестве главного дизайнера в компании решили все-таки воздержаться: детища этого британца отличались оригинальностью, но были слишком уж неоднозначны. В общем, разработку кузова новой флагманской модели с заводским кодом Y200 на всякий случай поручили ателье Italdesign, и в конце 2001 года появился автомобиль с претенциозным названием Rexton. Претенциозным, потому что «Rexton» – это объединенные латинские Rex, то есть «король», и Ton, то есть «звук, голос».

Вскоре начался и экспорт модели в Европу. Примечательно, что в некоторых странах, например, во Франции, внедорожник изначально продавался под маркой Daewoo, и только в 2003 году он вновь и окончательно обрел имя SsangYong. Тогда же, в 2003-м, внедорожник появился в России, и сразу произвел весьма благоприятное впечатление. Еще бы: набор отличных двигателей с мерседесовскими корнями, три варианта коробок – 5-ступенчатая механика американской компании Tremec, 4-ступенчатый автомат австралийской компании BTR или мерседесовский 5-ступенчатый 5G-Tronic, облицовка радиатора в стиле «хочу походить на Мерседес» и максимальный уровень комфорта, положенный в те времена внедорожникам представительского класса. В любом случае это было первое поколение Rexton. А вот дальше начинаются разночтения…

В 2006 году появились Rexton с заводским кодом Y250. Головная оптика осталась «двухэтажной», но решетка радиатора стала еще больше походить на мерседесовскую. Главное – машина получила целый ряд технологических новаций, таких как турбонагнетатели с изменяемой геометрией и каталитические фильтры, система контроля давления в шинах и система предупреждения о возможном столкновении. Кто-то считает Y250 просто фейслифтом, а кто-то – отдельным поколением, и именно такие автомобили встали на конвейер сборочного производства во Владивостоке.

Та же неопределенность коснулась и следующей версии Rexton с заводским кодом Y290, появившейся в 2012 году. Примечательно, что мировая премьера новинки прошла в корейском Пусане, а вот европейская – на Московском автосалоне все того же 2012 года. Этот факт – свидетельство того, сколь огромное значение марка придавала российскому рынку. Главным техническим обновлением стало появление турбированного 4-цилиндрового дизеля e-XDi200 Active Turbo Diesel, соответствующего нормам Euro-5 с перспективой получения сертификата Euro-6.

Возвращение короля

В 2018 году состоялась премьера следующего «нового Rexton», но до России внедорожник так и не доехал – в связи с финансовыми проблемами марка ушла с нашего рынка. Внедорожник с заводским кодом Y400 относят кто ко второму, кто к четвертому поколению. Впрочем, тут радикальные изменения видны, что называется, невооруженным глазом. Изменилось все – светотехника, оформление передней части, пластика боковин и очертания бокового остекления. Основой конструкции стала принципиально переработанная рамная платформа, а набор силовых агрегатов сократился до 225-сильного бензинового турбомотора e-XGDI 200T объемом 2,0 литра и 2,2-литрового турбодизеля e-XDI 220. В паре с ними могли работать автоматические коробки 7G-Tronic или Aisin AT6. Завершение работ проходило в условиях серьезных финансовых затруднений и перехода контрольного пакета к индийскому концерну Mahindra&Mahindra. Надо ли говорить, что практически параллельно с началом продаж Rexton под маркой SsangYong на рынке появился абсолютный двойник по имени Mahindra Alturas G4.

Уже в 2020-м практически одновременно с переходом марки в чеболь KG Group внешность Rexton вновь претерпела серьезные изменения. Вместе с заводским кодом Y450 внедорожник в рамках текущих трендов получил массивную восьмиугольную решетку облицовки радиатора с хромированными окантовкой и 3D-элементами, новые фары головного света с более угловатыми очертаниями и четырьмя светодиодными «прожекторами», а также ряд внутренних изменений. Вот в таком виде и состоялось «возвращение короля в Россию». Правда, и в этом случае российская спецификация модели отличается от глобальной, во всяком случае – пока. Так, в России не будет ни заднеприводных вариантов, ни версий с дизельными двигателями и коробками 7G-Tronic – только хардкор, только 225-сильные турбомоторы, 6-ступенчатые гидромеханические коробки Aisin AT6 и раздаточные коробки BorgWarner с принудительно подключаемым передним мостом. Может быть, оно и к лучшему, ведь шестиступенчатые автоматы Aisin и системы part-time компании BorgWarner считаются одними из самых надежных, а марка KGM собралась «продавать» российским клиентам именно надежность.

И ничего неожиданного

В салоне Rexton вы найдете все, что ожидаете от современного среднеразмерного внедорожника сегмента SUV-E, относящегося к марке, не претендующей на премиальный статус. В наличии передние сиденья с электроприводом, памятью и регулировками в десяти направлениях для водителя и шести – для пассажира, с подогревом и вентиляцией, а также подогрев задних сидений. Натуральная перфорированная кожа у топовой комплектации и очень качественная экокожа у комплектации пониже. Два дисплея с диагональю 12,3 дюйма и «планшетными» пропорциями, левый – выполняющий роль цифровой приборной панели и правый, обслуживающий медиасистему с поддержкой CarPlay и Android Auto. Понятная традиционная эргономика основных органов управления с рулем, обтянутым «цепкой» кожей наппа, классическим селектором автоматической коробки и ротор-контроллером управления системой полного привода. Кстати, раздаточные коробки типа part-time производства BorgWarner позволяют подключать и отключать передний мост на скорости до 80 км/ч, а большего и не надо: если вам понадобился этот режим, значит, дорожные условия не способствуют движению на высокой скорости. Ну а чтобы включить понижающую передачу, все-таки придется остановиться и перевести автомат в нейтраль.

Есть и электронные ассистенты, но их набор я оценил бы по нынешним временам как весьма средненький. В топовой комплектации в распоряжении водителя имеются системы предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении сзади, и оповещения о выходе из полосы и контроля слепых зон. Ну а системами мониторинга давления в шинах, помощи при старте в гору и спуске вниз, а также AutoHold оснащены обе доступные комплектации. Круиз-контроль – обычный, не адаптивный.

Зато пространства в салоне не много, а очень много! Это касается и простора для ног пассажиров второго ряда, и вместимости багажника, емкость которого составляет внушительный 1051 литр. Ну а если сложить задние сиденья, то получается ровная площадка, которая вполне позволяет разместить на ночлег двух взрослых людей или перевезти дорожный велосипед, причем не снимая с него переднее колесо.

Конкуренты из Поднебесной

Что же касается рыночных перспектив KGM Rexton и его конкурентной ситуации, то она кажется весьма непростой. С одной стороны, у нас в стране до сих пор весьма уважают большие и комфортабельные рамные внедорожники, причем достаточное число их поклонников находится даже среди жителей мегаполисов. Оставим в покое тех, кто и сегодня готов приобретать Гелендвагены и Рейндж Роверы по сумасшедшим ценам, но ведь хватает и тех, кто готов остаться на предыдущих ступеньках престижа. В качестве точки отсчета давайте зафиксируем рекомендованные цены на Rexton – 6,79 миллиона за комплектацию Dream и 7,18 за топовую Icon. Естественно, Rexton придется конкурировать с тем же Haval H9, который стоит от 4,6 до 5,4 миллиона рублей и при этом имеет более богатую комплектацию. Еще один конкурент, очень близкий по всем параметрам, от массогабаритных характеристик до мощности мотора, – Oting Paladin, который в полноприводной конфигурации стоит от 4,25 до 4,5 миллиона, а ведь это, в сути, Nissan. Еще один «сосед» по массогабаритным характеристикам – китайский внедорожник Tank 400 – стоит 5,8-6,2 миллиона рублей, и это при том, что марка Tank позиционируется как премиальная. Плюс «четырехсотый» оснащен более мощным двигателем, 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода типа Torque-On-Demand, да и внедорожный потенциал у него существенно выше, прежде всего – по причине наличия межколесных блокировок. Даже три из четырех возможных комплектаций более «цивильного» и роскошного Tank 500 с его 299 «лошадками» под капотом стоят либо дешевле, либо лишь немногим дороже Rexton – от 6,8 до 7,65 миллиона рублей. Всерьез дороже только комплектация Blacktrail, оснащенная двигателем мощностью 354 л.с., за которую просят 8,25 миллиона.

Конкуренты из Кореи и Японии

Но ведь на презентации руководство KGM выдвигало тезис, что главными конкурентами их продукции на нашем рынке будут не «китайцы», а соответствующие по своему классу модели корейских и японских марок, завозимые в Россию в порядке параллельного импорта. Как тут обстоят дела? Пожалуй, самым серьезным конкурентом тут выступает Kia Mohave. В этом случае цена Rexton выглядит уже вполне конкурентной – за «индейца» продавцы просят от 7,65 до 8,35 миллиона рублей. Естественно, никакой серьезной гарантии сроком на несколько лет в этом случае не будет. Впрочем, такие преимущества, как великолепный трехлитровый дизель мощностью 249 л.с., 8-ступенчатый автомат, неплохая динамика и отличная оснащенность (включая практически полный набор ассистентов и адаптивный круиз-контроль) останутся при Mohave.

Поклонники японского автопрома явно обратят внимание на Toyota Fortuner, который серые импортеры продают по цене 6,8-8 миллионов рублей. Эти машины, конечно же, получили определенные обновления по сравнению с теми, что мы тестировали в 2018 году, но по цене они вполне сопоставимы с Rexton. А вот новейший носитель такого заветного имени, как Toyota Land Cruiser Prado, стоит существенно дороже. Даже за версии со 163-сильным бензиновым мотором продавцы просят не менее 10 миллионов, а цена «прадиков» с 2,4-литровым мотором мощностью 279 л.с. доходит до 14 миллионов. Впрочем, пока что есть возможность сэкономить и вместо последнего поколения J250 поискать автомобиль 150-й серии без пробега. Их на рынке мало, но они есть, и продают их примерно за ту же цену, что и Rexton, то есть за 7,2-7,3 миллиона. Но, оценивая перспективы конкуренции Rexton с внедорожниками Toyota, всегда следует держать в уме, что Toyota в России – это больше, чем марка, это своего рода религия. Впрочем, если судить по количеству тех, кто пересел с «Крузаков» и «Прадиков» на «Танки» и «Лисяны», многие ее адепты оказались не столь уж крепки в вере, как казалось еще несколько лет назад. Одним словом – жизнь покажет. В любом случае в активе у KGM обещанная надежность и 5 лет честной гарантии, а в пассиве – высокая цена, которую вряд ли сможет серьезно понизить даже ожидаемая отверточная сборка на «Автоторе».